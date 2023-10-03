Трубін розповів, до яких клубів перейдуть Бондаренко та Судаков

Георгій Судаков у матчі проти "Порту". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін минулого літа пішов із донецького "Шахтаря". Він упевнений, що у складі "гірників" є футболісти, які у майбутньому можуть повторити його шлях.

Трубін назвав гравців, на продажу яких "Шахтар" зможе заробити великі гроші, повідомляє SportArena.

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Анатолій Трубін чудово знайомий з можливостями своїх колишніх одноклубників за "Шахтарем". Він не один рік грав поряд із лідерами донецької команди й не сумнівається у рівні їхнього таланту та підготовки.

Артем Бондаренко завдає удару по воротах суперника. Фото: Google

Кого може продати "Шахтар"

Голкіпер збірної України впевнений, що приклад Михайла Мудрика надихає багатьох українських футболістів. І у "Шахтарі" є гравці, які теж можуть збудувати кар'єру в європейських клубах.

"За підсумками минулого сезону я б виділив Бондаренка та Судакова. Треба відзначити й божевільний прогрес Дмитра Криськіва. Спочатку сезону на нього не розраховували, а потім він "вистрілив" і став важливим гравцем основного складу.

Вважаю, що Судакову буде складно піти із "Шахтаря". За нього треба буде заплатити космічні гроші, просто так Георгія не відпустять. Але він має амбіції. Наразі виросло покоління футболістів, які мріють проявити себе за кордоном", — розповів Анатолій Трубін.

Воротар "Бенфіки" вважає, що Судакову підійшов би чемпіонат Англії, але не "Челсі". Бондаренко, на думку Трубіна, підійшла б іспанська Ла-Ліга, а Криськіву варто задумати про німецьку Бундеслігу.

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