Трубин выиграл первый трофей с Бенфикой — что известно

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин с кубком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

В Португалии состоялся финал Кубка лиги. Главным героем матча стал украинец.

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин помог своей команде впервые за девять лет выиграть Кубок португальской лиги, сообщает портал Новини.LIVE.

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Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин с кубком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Как "Бенфика" выиграла кубок

В финале "Бенфика" играла со "Спортингом". Команда Трубина первой открыла счет, на 29 минуте отличился Шельдеруп.

На 43 минуте форвард "Спортинга" Виктор Дьокереш сравнял счет с пенальти.

Основное время победителя не определило. Далее была серия пенальти, где "Бенфика" победила со счетом 7:6.

Анатолий Трубин отразил решающий пенальти, который пробивал игрок "Спортинга" Тринкао.

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