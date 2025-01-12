Трубін виграв перший трофей з Бенфікою — що відомо

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін з кубком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

У Португалії відбувся фінал Кубка ліги. Головним героєм матчу став українець.

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін допоміг своїй команді вперше за дев'ять років виграти Кубок португальської ліги, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін з кубком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Як "Бенфіка" виграла кубок

У фіналі "Бенфіка" грала зі "Спортингом". Команда Трубіна першою відкрила рахунок, на 29 хвилині відзначився Шельдеруп.

Проте, на 43 хвилині форвард "Спортинга" Віктор Дьокереш зрівняв рахунок з пенальті.

Основний час переможця не визначив. Далі була серія пенальті, де "Бенфіка" перемогла з рахунком 7:6.

Анатолій Трубін відбив вирішальний пенальті, який пробивав гравець "Спортинга" Трінкао.

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