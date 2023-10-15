Трубин стал героем матча и поблагодарил болельщиков за поддержку

Анатолий Трубин. Фото: Twitter/InformGlorious2

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин был признан болельщиками лучшим по итогам игры против Северной Македонии . Но по данным аналитического сайта Whoscored самый высокий балл у другого футболиста.

Кто опередил Трубина и что он написал на своей странице в Инстаграмме, подробнее в материале Новини.LIVE.

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После завершения поединка против Северной Македонии именно Трубин получил премию по итогам опроса болельщиков.

Он набрал 36% голосов. Ближайшим преследователем стал Георгий Судаков (28%), третий – Михаил Мудрик (21%).

"Очень важная победа для всей Украины. Показали, что мы одна команда, одна нация! Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату. Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос. Всем спасибо за этот вечер !", — написал Трубин в своем Инстаграмме.

Добавим, что у соперников было 14 ударов по воротам украинцев, из них 5 в створ ворот. У голкипера македонцев Димитриевски тоже кстати 5 сэйвов, но при этом хозяева дважды поразили его ворота.

Судаков опередил Трубина

А вот по данным Whoscored лучшая оценка в матче у Судакова 8,0, а Трубин набрал 7,8. На третьем месте Матвиенко, у которого 7,6.

В Северной Македонии самый высокий балл у Эльмаса тоже 7,6.

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