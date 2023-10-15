Трубін став героєм матчу та подякував вболівальникам за підтримку

Анатолій Трубін. Фото: Twitter/InformGlorious2

Воротар збірної України Анатолій Трубін був визнаний вболівальниками кращим за підсумками гри проти Північної Македонії. Але за даними аналітичного сайту Whoscored найвищий бал в іншого футболіста.

Хто випередив Трубіна та що він написав на своїй сторінці в Інстаграмі, докладніше в матеріалі Новини.LIVE.

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Після завершення поєдинку проти Північної Македонії саме Трубін отримав премію за підсумками опитування вболівальників.

Він набрав 36% голосів. Найближчим переслідувачем став Георгій Судаков (28%), третій – Михайло Мудрик (21%).

"Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум. Кожен гравець долучився до такого результату. Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки. Ви просто космос. Всім дякую за цей вечір!", — написав Трубін у своєму Інстаграмі.

Додамо, що у суперників було 14 ударів по воротах українців, з них 5 у створ воріт. У голкіпера македонців Дімітрієвські теж до речі 5 сейвів, але при цьому господарі двічі вразили його ворота.

Судаков випередив Трубіна

А от за даними Whoscored краща оцінка в матчі у Судакова 8,0, а Трубін набрав 7,8. На третьому місці Матвієнко, в якого 7,6.

У Північної Македонії найвищий бал у Ельмаса теж 7,6.

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