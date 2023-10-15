Трубін став героєм матчу та подякував вболівальникам за підтримку
Воротар збірної України Анатолій Трубін був визнаний вболівальниками кращим за підсумками гри проти Північної Македонії. Але за даними аналітичного сайту Whoscored найвищий бал в іншого футболіста.
Хто випередив Трубіна та що він написав на своїй сторінці в Інстаграмі, докладніше в матеріалі Новини.LIVE.
Після завершення поєдинку проти Північної Македонії саме Трубін отримав премію за підсумками опитування вболівальників.
Він набрав 36% голосів. Найближчим переслідувачем став Георгій Судаков (28%), третій – Михайло Мудрик (21%).
"Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум. Кожен гравець долучився до такого результату. Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки. Ви просто космос. Всім дякую за цей вечір!", — написав Трубін у своєму Інстаграмі.
Додамо, що у суперників було 14 ударів по воротах українців, з них 5 у створ воріт. У голкіпера македонців Дімітрієвські теж до речі 5 сейвів, але при цьому господарі двічі вразили його ворота.
Судаков випередив Трубіна
А от за даними Whoscored краща оцінка в матчі у Судакова 8,0, а Трубін набрав 7,8. На третьому місці Матвієнко, в якого 7,6.
У Північної Македонії найвищий бал у Ельмаса теж 7,6.
Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" прийняв рішення.
Український велетень допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото, як дитина.
Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті.
На війні загинув колишній гравець київського "Динамо".
Бій Ф'юрі проти блогера KSI завершився скандалом: Тайсон був шокований.
Читайте Новини.LIVE!