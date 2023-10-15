Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін став героєм матчу та подякував вболівальникам за підтримку arrow

Трубін став героєм матчу та подякував вболівальникам за підтримку

15 жовтня 2023 11:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Трубін став героєм матчу та подякував вболівальникам за підтримку
Анатолій Трубін. Фото: Twitter/InformGlorious2
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар збірної України Анатолій Трубін був визнаний вболівальниками кращим за підсумками гри проти Північної Македонії. Але за даними аналітичного сайту Whoscored найвищий бал в іншого футболіста.

Хто випередив Трубіна та що він написав на своїй сторінці в Інстаграмі, докладніше в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Після завершення поєдинку проти Північної Македонії саме Трубін отримав премію за підсумками опитування вболівальників.

Він набрав 36% голосів. Найближчим переслідувачем став Георгій Судаков (28%), третій – Михайло Мудрик (21%).

"Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум. Кожен гравець долучився до такого результату. Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки. Ви просто космос. Всім дякую за цей вечір!", — написав Трубін у своєму Інстаграмі.

Додамо, що у суперників було 14 ударів по воротах українців, з них 5 у створ воріт. У голкіпера македонців Дімітрієвські теж до речі 5 сейвів, але при цьому господарі двічі вразили його ворота.

Судаков випередив Трубіна

А от за даними Whoscored краща оцінка в матчі у Судакова 8,0, а Трубін набрав 7,8. На третьому місці Матвієнко, в якого 7,6. 

У Північної Македонії найвищий бал у Ельмаса теж 7,6.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" прийняв рішення.

Український велетень допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото, як дитина.

Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті.

На війні загинув колишній гравець київського "Динамо".

Бій Ф'юрі проти блогера KSI завершився скандалом: Тайсон був шокований.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз