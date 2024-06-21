Трубин совершил несколько сэйвов и стал героем матча со сборной Словакии

Анатолий Трубин празднует победу с Георгием Бущаном. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Сборная Украины сумела обыграть национальную команду Словакии на чемпионате Европы по футболу. Команда Сергея Реброва первой пропустила гол, но вырвала победу во втором тайме.

Николай Шапаренко забил гол и сделал результативную передачу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины стремилась реабилитироваться за поражение от Румынии (0:3) в прошлом туре Евро-2024. "Сине-желтые" снова первыми пропустили гол, но после перерыва забили два мяча в ворота Словакии.

Анатолий Трубин отбивает мяч. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Шапаренко и Трубин спасали команду

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин совершил семь сэйвов в матче против Словакии. Он пропустил только один гол после ошибки Александра Зинченко, который позволил форварду словацкой команды нанести удар с близкой дистанции. Болельщики сборной Украины признали Трубина лучшим игроком матча.

Николай Шапаренко с наградой лучшему игроку матча. Фото: УАФ

Николай Шапаренко во втором тайме забил первый мяч "сине-желтых" на Евро-2024. Этот гол стал для полузащитника вторым в составе национальной команды. После этого футболист "Динамо" сделал результативную передачу на Яремчука, который принес победу "сине-желтым". УЕФА признал Шапаренко лучшим футболистом матча со Словакией.

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