Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин и Шапаренко стали героями матча Словакия — Украина arrow

Трубин и Шапаренко стали героями матча Словакия — Украина

21 июня 2024 18:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин совершил несколько сэйвов и стал героем матча со сборной Словакии
Анатолий Трубин празднует победу с Георгием Бущаном. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины сумела обыграть национальную команду Словакии на чемпионате Европы по футболу. Команда Сергея Реброва первой пропустила гол, но вырвала победу во втором тайме. 

Николай Шапаренко забил гол и сделал результативную передачу, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Сборная Украины стремилась реабилитироваться за поражение от Румынии (0:3) в прошлом туре Евро-2024. "Сине-желтые" снова первыми пропустили гол, но после перерыва забили два мяча в ворота Словакии. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин отбивает мяч. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Шапаренко и Трубин спасали команду 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин совершил семь сэйвов в матче против Словакии. Он пропустил только один гол после ошибки Александра Зинченко, который позволил форварду словацкой команды нанести удар с близкой дистанции. Болельщики сборной Украины признали Трубина лучшим игроком матча. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко с наградой лучшему игроку матча. Фото: УАФ

Николай Шапаренко во втором тайме забил первый мяч "сине-желтых" на Евро-2024. Этот гол стал для полузащитника вторым в составе национальной команды. После этого футболист "Динамо" сделал результативную передачу на Яремчука, который принес победу "сине-желтым". УЕФА признал Шапаренко лучшим футболистом матча со Словакией. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Словакия
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту