Трубін здійснив декілька сейвів і став героєм матчу зі збірною Словаччини

Анатолій Трубін святкує перемогу з Георгієм Бущаном. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Збірна України зуміла обіграти національну команду Словаччини на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва першою пропустила гол, але вирвала перемогу у другому таймі.

Микола Шапаренко забив гол та зробив результативну передачу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Збірна України прагнула реабілітуватися за поразку від Румунії (0:3) минулого туру Євро-2024. "Синьо-жовті" знову першими пропустили гол, але після перерви забили два м'ячі у ворота Словаччини.

Анатолій Трубін відбиває м'яч. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Шапаренко і Трубін рятували команду

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін здійснив сім сейвів у матчі проти Словаччини. Він пропустив лише один гол після помилки Олександра Зінченка, який дозволив форварду словацької команди завдати удару з близької дистанції. Вболівальники збірної України визнали Трубіна найкращим гравцем матчу.

Микола Шапаренко із нагородою найкращому гравцю матчу. Фото: УАФ

Микола Шапаренко у другому таймі забив перший м'яч "синьо-жовтих" на Євро-2024. Цей гол став для півзахисника другим у складі національної команди. Після цього футболіст "Динамо" зробив результативну передачу на Яремчука, який приніс перемогу "синьо-жовтим". УЄФА визнав Шапаренка найкращим футболістом матчу зі Словаччиною.

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Араухо хоче піти з "Барселони" через конфлікт з одним із лідерів команди.

Лунін зацікавив ще один клуб — "Реал" назвав ціну на українця.

Сабо чесно оцінив шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024.

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.