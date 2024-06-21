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Трубін та Шапаренко стали героями матчу Словаччина — Україна

21 червня 2024 18:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін здійснив декілька сейвів і став героєм матчу зі збірною Словаччини
Анатолій Трубін святкує перемогу з Георгієм Бущаном. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України зуміла обіграти національну команду Словаччини на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва першою пропустила гол, але вирвала перемогу у другому таймі.

Микола Шапаренко забив гол та зробив результативну передачу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України прагнула реабілітуватися за поразку від Румунії (0:3) минулого туру Євро-2024. "Синьо-жовті" знову першими пропустили гол, але після перерви забили два м'ячі у ворота Словаччини.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін відбиває м'яч. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Шапаренко і Трубін рятували команду

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін здійснив сім сейвів у матчі проти Словаччини. Він пропустив лише один гол після помилки Олександра Зінченка, який дозволив форварду словацької команди завдати удару з близької дистанції. Вболівальники збірної України визнали Трубіна найкращим гравцем матчу.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко із нагородою найкращому гравцю матчу. Фото: УАФ

Микола Шапаренко у другому таймі забив перший м'яч "синьо-жовтих" на Євро-2024. Цей гол став для півзахисника другим у складі національної команди. Після цього футболіст "Динамо" зробив результативну передачу на Яремчука, який приніс перемогу "синьо-жовтим". УЄФА визнав Шапаренка найкращим футболістом матчу зі Словаччиною.

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