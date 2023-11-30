Трубин трижды пропустил от Интера, но получил высокие оценки за матч Лиги чемпионов

"Бенфика" — "Интер". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" принимала "Интер". До игры у португальцев не было набранных очков и им была необходима победа для борьбы за третье место.

"Интер" в этом матче проявил волю и свел его в ничью, сообщил портал Новини.LIVE.

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Безумный матч

"Бенфика" при поддержке публики очень хорошо проявила себя в первом тайме. Команда забила три гола, авторами которых стал бывший игрок "Интера" Жоау Мариу.

При этом "Орлы" полностью провалили второй тайм. У "Интера" голами отличились Арнаутович, Фраттези и с пенальти Санчес.

В конце матча "Бенфика" даже была близка к поражению, поскольку они остались в меньшинстве, а "Интер" продолжал создавать моменты.

Статистический портал WhoScored представил украинскому голкиперу "Бенфики" Анатолию Трубину третью по величине оценку в команде. У Мариу — 9,3, у Невеса — 7,5, а у Тенгстедта и Трубина — 6,9.

Пока у "Бенфики" один набранный балл и для выхода в Лигу Европы им необходимо в последнем матче разгромить "Зальцбург".

"Бенфика" — "Интер" — 3:3

Голы: Мариу, 5, 13, 34 — Арнаутович, 52, Фраттези 58, Санчес, 72 (пен.).

"Бенфика": Трубин — Эурснес, А. Силва, Отаменди, Морато — Флорентину (Кькчу, 79), Невеш — Ди Мария (Араужу, 89), Р. Силва (Гувея, 90+9), Мариу (Шикинью, 90+ 9) — Тенгстедт (Мусса, 79).

"Интер": Аудеро — Биссек, де Врей (Димарко, 77), Ачерби — Дармиан (Куадрадо, 68), Фраттези, Асллани, Классен (Барелла, 68), Аугусто — Арнаутович (Тюрам, 68), Санчес (Мартинес, 79).

Предупреждения: Мариу, 72, Мората, 78 — Куадрадо, 76.

Удаление: А. Силва, 84.

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