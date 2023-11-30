Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін тричі пропустив від Інтера, але отримав високі оцінки за матч Ліги чемпіонів arrow

Трубін тричі пропустив від Інтера, але отримав високі оцінки за матч Ліги чемпіонів

30 листопада 2023 09:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубін тричі пропустив від Інтера, але отримав високі оцінки за матч Ліги чемпіонів
"Бенфіка" — "Інтер". Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" приймала "Інтер". До гри португальці не мали набраних очок, і їм була необхідна перемога для боротьби за третє місце.

"Інтер" у цьому матчі проявив волю та звів його до нічиєї, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Божевільний матч

"Бенфіка" за підтримки публіки дуже добре проявила себе в першому таймі. Команда забила три голи, авторами яких став колишній гравець "Інтера" Жоау Маріу.

При цьому "Орли" повністю провалили другий тайм. У "Інтера" голами відзначились Арнаутович, Фраттезі та з пенальті Санчес.

У кінці матчу "Бенфіка" була близька до поразки, оскільки вони залишились в меншості, а "Інтер" продовжував створювати моменти.

Статистичний портал WhoScored поставав українському голкіперу "Бенфіки" Анатолію Трубіну третю за величиною оцінку в команді. У Маріу — 9,3, у Невеса — 7,5, а у Тенгстедта й Трубіна — 6,9.

Наразі у "Бенфіки" один набраний бал й для виходу в Лігу Європи їм необхідно в останньому матчі розгромити "Зальцбург".

"Бенфіка" — "Інтер" — 3:3

Голи: Маріу, 5, 13, 34 — Арнаутович, 52, Фраттезі 58, Санчес, 72 (пен.).

"Бенфіка": Трубін — Еурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато — Флорентіну (Кьокчу, 79), Невеш — Ді Марія (Араужу, 89), Р. Сілва (Гувея, 90+9), Маріу (Шикінью, 90+9) — Тенгстедт (Муса, 79).

"Інтер": Аудеро — Біссек, де Врей (Дімарко, 77), Ачербі — Дарміан (Куадрадо, 68), Фраттезі, Асллані, Классен (Барелла, 68), Аугусто — Арнаутович (Тюрам, 68), Санчес (Мартінес, 79).

Попередження: Маріу, 72, Морату, 78 — Куадрадо, 76.

Вилучення: А. Сілва, 84.

Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може залишити "Борнмут" вже у січні.

Андрій Шевченко стане головним тренером "Мілану".

Анчелотті та Лунін обговорили майбутнє українця у "Реалі" — що відомо.

Мірча Луческу прокоментував чутки про повернення до "Динамо".

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України.

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі