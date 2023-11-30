Трубін тричі пропустив від Інтера, але отримав високі оцінки за матч Ліги чемпіонів

"Бенфіка" — "Інтер". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" приймала "Інтер". До гри португальці не мали набраних очок, і їм була необхідна перемога для боротьби за третє місце.

"Інтер" у цьому матчі проявив волю та звів його до нічиєї, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" за підтримки публіки дуже добре проявила себе в першому таймі. Команда забила три голи, авторами яких став колишній гравець "Інтера" Жоау Маріу.

При цьому "Орли" повністю провалили другий тайм. У "Інтера" голами відзначились Арнаутович, Фраттезі та з пенальті Санчес.

У кінці матчу "Бенфіка" була близька до поразки, оскільки вони залишились в меншості, а "Інтер" продовжував створювати моменти.

Статистичний портал WhoScored поставав українському голкіперу "Бенфіки" Анатолію Трубіну третю за величиною оцінку в команді. У Маріу — 9,3, у Невеса — 7,5, а у Тенгстедта й Трубіна — 6,9.

Наразі у "Бенфіки" один набраний бал й для виходу в Лігу Європи їм необхідно в останньому матчі розгромити "Зальцбург".

"Бенфіка" — "Інтер" — 3:3

Голи: Маріу, 5, 13, 34 — Арнаутович, 52, Фраттезі 58, Санчес, 72 (пен.).

"Бенфіка": Трубін — Еурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато — Флорентіну (Кьокчу, 79), Невеш — Ді Марія (Араужу, 89), Р. Сілва (Гувея, 90+9), Маріу (Шикінью, 90+9) — Тенгстедт (Муса, 79).

"Інтер": Аудеро — Біссек, де Врей (Дімарко, 77), Ачербі — Дарміан (Куадрадо, 68), Фраттезі, Асллані, Классен (Барелла, 68), Аугусто — Арнаутович (Тюрам, 68), Санчес (Мартінес, 79).

Попередження: Маріу, 72, Морату, 78 — Куадрадо, 76.

Вилучення: А. Сілва, 84.

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