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Трубин расстроился из-за решения Реброва оставить его в запасе на матч с БиГ

24 марта 2024 21:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубин расстроился из-за решения Реброва оставить его в запасе на матч с БиГ
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Боснии и Герцеговины (2:1) главный тренер сборной Украины выпустил с первых минут голкипера Андрея Лунина. Это решение огорчило Анатолия Трубина.

Об этом голкипер "Бенфики" рассказал в комментарии ВЗБІРНА.

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Отметим, что Трубина можно понять, поскольку в отборочном цикле Евро-2024 он являлся основным вратарем.

Трубин рассказал, что подумал о решении Реброва

По словам Трубина, он расстроился, поскольку хочет играть за сборную, но решение тренера уважает.

"Это решение главного тренера, и я его уважаю на сто процентов. Тем более мы выиграли, поэтому, пожалуй, тренер был в этой ситуации прав. Есть то, что имеем. Продолжаем работать", — сказал Трубин.

Анатолий отметил, что его удачные или неудачные игры за "Бенфику" вряд ли могли стать причиной решения Реброва.

Сборная Украины 26 марта сыграет финальный матч квалификации на чемпионат Европы-2024 против Исландии.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после аннексии Крыма.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Андрей Лунин
Анатолий Трубин

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