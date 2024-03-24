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Трубін засмутився через рішення Реброва залишити його в запасі на матч з БіГ

24 березня 2024 21:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубін засмутився через рішення Реброва залишити його в запасі на матч з БіГ
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти збірної Боснії та Герцеговини (2:1) головний тренер збірної України випустив з перших хвилин голкіпера Андрія Луніна. Це рішення засмутило Анатолія Трубіна.

Про це голкіпер "Бенфіки" розповів у коментарі ВЗБІРНА.

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Зазначимо, що Трубіна можна зрозуміти, оскільки у відбірному циклі Євро-2024 він був основним воротарем.

Трубін розповів, що подумав про рішення Реброва

За словами Трубіна, він засмутився, оскільки хоче грати за збірну, але рішення тренера поважає.

"Це рішення головного тренера, і я його поважаю на сто відсотків. Тим паче ми виграли, тому, мабуть, тренер був у цій ситуації правий. Маємо те, що маємо. Продовжуємо працювати", — сказав Трубін.

Анатолій зазначив, що його вдалі чи невдалі ігри за "Бенфіку" навряд могли стати причиною рішення Реброва.

Збірна України 26 березня зіграє фінальний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Ісландії.

Нагадаємо, "Ліверпуль" здійснив мрію відомого тренера — у нього остання стадія раку.

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футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Андрій Лунін
Анатолій Трубін

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