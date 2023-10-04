Трубина признали одним из лучших игроков в Лиге чемпионов после матча с "Интером"

Анатолий Трубин во время интервью. Скриншот YouTube

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в список лучших футболистов второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь спас "Бенфику" от разгрома в матче с "Интером".

"Орлы" уступили с минимальным счетом, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

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Во втором туре Лиги чемпионов португальская "Бенфика" съездила в гости к миланскому "Интеру". Лиссабонцы мечтали отобрать очки у команды Симоне Индзаги, но "нерадзурри" доминировали на поле на протяжение всего поединка.

Хорошая игра Трубина

Вратарь "Бенфики" совершил несколько сэйвов. Два из них вошли в подборку лучших эпизодов игры голкипера по итогам всего игрового дня. Оба раза Анатолий Трубин помешал забить капитану "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Игроки "Бенфики" перед матчем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер португальской команды был признан лучшим игроком "Бенфики" по итогам этого противостояния. Он пропустил только один гол — от Маркуса Тюрама во втором тайме.

Подопечные Рогера Шмидта не набрали ни одного очка по итогам двух стартовых туров Лиги чемпионов. В следующем еврокубковом матче они сыграют против испанской команды "Реал Сосьедад".

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