Трубина признали одним из лучших игроков в Лиге чемпионов после матча с "Интером"
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в список лучших футболистов второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь спас "Бенфику" от разгрома в матче с "Интером".
"Орлы" уступили с минимальным счетом, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Во втором туре Лиги чемпионов португальская "Бенфика" съездила в гости к миланскому "Интеру". Лиссабонцы мечтали отобрать очки у команды Симоне Индзаги, но "нерадзурри" доминировали на поле на протяжение всего поединка.
Хорошая игра Трубина
Вратарь "Бенфики" совершил несколько сэйвов. Два из них вошли в подборку лучших эпизодов игры голкипера по итогам всего игрового дня. Оба раза Анатолий Трубин помешал забить капитану "Интера" Лаутаро Мартинесу.
Голкипер португальской команды был признан лучшим игроком "Бенфики" по итогам этого противостояния. Он пропустил только один гол — от Маркуса Тюрама во втором тайме.
Подопечные Рогера Шмидта не набрали ни одного очка по итогам двух стартовых туров Лиги чемпионов. В следующем еврокубковом матче они сыграют против испанской команды "Реал Сосьедад".
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