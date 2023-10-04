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Трубина признали одним из лучших игроков в Лиге чемпионов после матча с "Интером"

4 октября 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубина признали одним из лучших игроков в Лиге чемпионов после матча с "Интером"
Анатолий Трубин во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в список лучших футболистов второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь спас "Бенфику" от разгрома в матче с "Интером". 

"Орлы" уступили с минимальным счетом, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА. 

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Во втором туре Лиги чемпионов португальская "Бенфика" съездила в гости к миланскому "Интеру". Лиссабонцы мечтали отобрать очки у команды Симоне Индзаги, но "нерадзурри" доминировали на поле на протяжение всего поединка. 

Хорошая игра Трубина 

Вратарь "Бенфики" совершил несколько сэйвов. Два из них вошли в подборку лучших эпизодов игры голкипера по итогам всего игрового дня. Оба раза Анатолий Трубин помешал забить капитану "Интера" Лаутаро Мартинесу. 

Бенфика
Игроки "Бенфики" перед матчем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер португальской команды был признан лучшим игроком "Бенфики" по итогам этого противостояния. Он пропустил только один гол — от Маркуса Тюрама во втором тайме. 

Подопечные Рогера Шмидта не набрали ни одного очка по итогам двух стартовых туров Лиги чемпионов. В следующем еврокубковом матче они сыграют против испанской команды "Реал Сосьедад". 

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Трубин рассказал, почему не перешел в "Интер".

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