Трубіна визнали одним із найкращих гравців у Лізі чемпіонів після матчу з "Інтером"

Анатолій Трубін під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку найкращих футболістів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Воротар врятував "Бенфіку" від розгрому у матчі з "Інтером".

"Орли" поступилися з мінімальним рахунком, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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У другому турі Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" з'їздила у гості до міланського "Інтера". Лісабонці мріяли відібрати очки у команди Сімоне Індзагі, але "нерадзуррі" домінували на полі протягом всього поєдинку.

Хороша гра Трубіна

Воротар "Бенфіки" здійснив кілька сейвів. Два з них увійшли до збірки найкращих епізодів гри голкіпера за підсумками всього ігрового дня. Обидва рази Анатолій Трубін завадив забити капітану "Інтера" Лаутаро Мартінесу.

Гравці "Бенфіки" перед матчем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпера португальської команди було визнано найкращим гравцем "Бенфіки" за підсумками цього протистояння. Він пропустив лише один гол — від Маркуса Тюрама у другому таймі.

Підопічні Рогера Шмідта не набрали жодного очка за підсумками двох стартових турів Ліги чемпіонів. У наступному єврокубковому матчі вони зіграють проти іспанської команди "Реал Сосьєдад".

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