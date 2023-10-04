Трубіна визнали одним із найкращих гравців у Лізі чемпіонів після матчу з "Інтером"
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку найкращих футболістів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Воротар врятував "Бенфіку" від розгрому у матчі з "Інтером".
"Орли" поступилися з мінімальним рахунком, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
У другому турі Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" з'їздила у гості до міланського "Інтера". Лісабонці мріяли відібрати очки у команди Сімоне Індзагі, але "нерадзуррі" домінували на полі протягом всього поєдинку.
Хороша гра Трубіна
Воротар "Бенфіки" здійснив кілька сейвів. Два з них увійшли до збірки найкращих епізодів гри голкіпера за підсумками всього ігрового дня. Обидва рази Анатолій Трубін завадив забити капітану "Інтера" Лаутаро Мартінесу.
Голкіпера португальської команди було визнано найкращим гравцем "Бенфіки" за підсумками цього протистояння. Він пропустив лише один гол — від Маркуса Тюрама у другому таймі.
Підопічні Рогера Шмідта не набрали жодного очка за підсумками двох стартових турів Ліги чемпіонів. У наступному єврокубковому матчі вони зіграють проти іспанської команди "Реал Сосьєдад".
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