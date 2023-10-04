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Трубіна визнали одним із найкращих гравців у Лізі чемпіонів після матчу з "Інтером"

4 жовтня 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубіна визнали одним із найкращих гравців у Лізі чемпіонів після матчу з "Інтером"
Анатолій Трубін під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку найкращих футболістів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Воротар врятував "Бенфіку" від розгрому у матчі з "Інтером".

"Орли" поступилися з мінімальним рахунком, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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У другому турі Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" з'їздила у гості до міланського "Інтера". Лісабонці мріяли відібрати очки у команди Сімоне Індзагі, але "нерадзуррі" домінували на полі протягом всього поєдинку.

Хороша гра Трубіна

Воротар "Бенфіки" здійснив кілька сейвів. Два з них увійшли до збірки найкращих епізодів гри голкіпера за підсумками всього ігрового дня. Обидва рази Анатолій Трубін завадив забити капітану "Інтера" Лаутаро Мартінесу.

Бенфіка
Гравці "Бенфіки" перед матчем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпера португальської команди було визнано найкращим гравцем "Бенфіки" за підсумками цього протистояння. Він пропустив лише один гол — від Маркуса Тюрама у другому таймі.

Підопічні Рогера Шмідта не набрали жодного очка за підсумками двох стартових турів Ліги чемпіонів. У наступному єврокубковому матчі вони зіграють проти іспанської команди "Реал Сосьєдад".

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