Царенко назвал причину ухода из киевского Динамо

Антон Царенко в "Лехии". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Молодой украинский футболист Антон Царенко этим летом сменил национальное первенство на чемпионат Польши по футболу. Ближайший сезон полузащитник проведет в составе "Лехии".

Царенко назвал причину, побудившую его уйти из команды, которая регулярно борется за чемпионский титул, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Антон Царенко считается одним из самых талантливых молодых игроков "Динамо". Однако 20-летнему полузащитнику не удалось завоевать место в основном составе киевской команды ни при Мирче Луческу, ни при Александре Шовковском.

Царенко в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Этим летом "Динамо" отправило Царенко в польскую команду "Лехия". Речь идет об аренде сроком до конца сезона без права выкупа контракта игрока.

Антон стал пятым украинским футболистом в команде Шимона Грабовского. В "Лехии" уже играют Максим Хлань, Сергей Булеца, Иван Желизко и Богдан Сарнавский. Царенко уже успел дебютировать за новую команду, которая занимает 16-е место в чемпионате Польши.

Почему Царенко перешел в "Лехию"

Молодой футболист объяснил, что хочет получать стабильную игровую практику. Для полузащитника важно проводить на поле как можно больше времени.

Царенко надеется стать ведущим игроком "Лехии" и помочь ей сохранить прописку в элитном дивизионе. Важным для игрока условием было и то, что он сможет попробовать силы в зарубежном клубе.

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