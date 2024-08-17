Царенко назвав причину відходу з київського Динамо

Антон Царенко у "Лехії". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Молодий український футболіст Антон Царенко цього літа змінив національну першість на чемпіонат Польщі з футболу. Найближчий сезон півзахисник проведе у складі "Лехії".

Царенко назвав причину, що спонукала його піти з команди, яка регулярно бореться за чемпіонський титул, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Антон Царенко вважається одним із найталановитіших молодих гравців "Динамо". Проте 20-річному півзахиснику не вдалося завоювати місце в основному складі київської команди не за Мірчі Луческу, не за Олександра Шовковського.

Царенко у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Цього літа "Динамо" відправило Царенка до польської команди "Лехія". Йдеться про оренду терміном до кінця сезону без права викупу контракту гравця.

Антон став п'ятим українським футболістом у команді Шимона Грабовського. У "Лехії" вже грають Максим Хлань, Сергій Булеца, Іван Желізко та Богдан Сарнавський. Царенко вже встиг дебютувати за нову команду, яка посідає 16 місце у чемпіонаті Польщі.

Чому Царенко перейшов до "Лехії"

Молодий футболіст пояснив, що хоче отримувати стабільну ігрову практику. Для півзахисника важливо проводити на полі якнайбільше часу.

Царенко сподівається стати провідним гравцем "Лехії" та допомогти їй зберегти прописку в елітному дивізіоні. Важливою для гравця умовою було те, що він зможе спробувати сили в закордонному клубі.

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