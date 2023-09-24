Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Цей сон, цей сон": "легендарный" украинский певец стал послом клуба УПЛ arrow

"Цей сон, цей сон": "легендарный" украинский певец стал послом клуба УПЛ

24 сентября 2023 12:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Цей сон, цей сон": "легендарный" украинский певец стал послом клуба УПЛ
Степан Гига с игроками и руководителем "Руха" Григорием Козловским. Фото: "Руха"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Рух" объявил известного певца и композитора Степана Гигу своим послом. Львовяне вспомнили о певце, который снова стал популярным.

Гига уже встретился с игроками и руководством клуба, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Львовское "Рух" в этом сезоне впервые в своей истории находится среди лидеров Украинской премьер-лиги. После ничьей с донецким "Шахтером" (1:1) львовяне расположились на шестом месте турнирной таблицы.

Футбольный клуб следит за трендами

В клубе сообщили, что желают расширить свое сотрудничество с медийными персонами Украины. Именно поэтому Гига стал гостем команды и амбассадором.

В "Рухе" опубликовали видео с визитом артиста на базу клуба, где спел с игроками свой хит "Цей сон".

"Осталось пожелать ребятам побед. Нужно всегда иметь силу воли к победе, хотеть победы, ведь если человек хочет побеждать, он будет побеждать. А мы все будем поддерживать и помогать, чтобы наша команда стала лучшей хотя бы в Европе", — сказал артист.

Напомним, мадридский "Реал" первым в мире спорта добился невероятного результата: что произошло.

"Полесье" представило талантливого африканца: он 5 месяцев добирался до Житомира.

"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком идет речь.

Молодых Реброва и Шевченко звали в российский клуб: когда это было и почему они отказались.

Джуд Беллингем немедленно покинул тренировку "Реала": что произошло со звездой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз