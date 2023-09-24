"Цей сон, цей сон": "легендарный" украинский певец стал послом клуба УПЛ

Степан Гига с игроками и руководителем "Руха" Григорием Козловским. Фото: "Руха"

Футбольный клуб "Рух" объявил известного певца и композитора Степана Гигу своим послом. Львовяне вспомнили о певце, который снова стал популярным.

Гига уже встретился с игроками и руководством клуба, сообщила пресс-служба клуба.

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Львовское "Рух" в этом сезоне впервые в своей истории находится среди лидеров Украинской премьер-лиги. После ничьей с донецким "Шахтером" (1:1) львовяне расположились на шестом месте турнирной таблицы.

Футбольный клуб следит за трендами

В клубе сообщили, что желают расширить свое сотрудничество с медийными персонами Украины. Именно поэтому Гига стал гостем команды и амбассадором.

В "Рухе" опубликовали видео с визитом артиста на базу клуба, где спел с игроками свой хит "Цей сон".

"Осталось пожелать ребятам побед. Нужно всегда иметь силу воли к победе, хотеть победы, ведь если человек хочет побеждать, он будет побеждать. А мы все будем поддерживать и помогать, чтобы наша команда стала лучшей хотя бы в Европе", — сказал артист.

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