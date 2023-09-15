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ФК "Рух" опроверг заявление о содействии в выезде мужчин за границу

15 сентября 2023 11:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ФК "Рух" опроверг заявление о содействии в выезде мужчин за границу
Игроки "Руха" на разминке. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футбольный клуб "Рух" опубликовал официальное заявление организации "Рух у майбутнє". В нем содержится требование опровергнуть информацию, которая может нанести урон имиджу клуба

"Рух" обвинили в содействии выезда за границу граждан Украины, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Недавно на сайте NGL media появилась информация, что "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине Движение в будущее" способствовала выезду из Украины мужчин призывного возраста. Речь идет о 23 людях. 

Рух Львов
Матч "Руха" против "Металлиста 1925". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/

Помимо этого утверждается, что как минимум часть этих мужчин так и не вернулась в Украину. Таким образом ФК "Рух" мог способствовать незаконному выезду лиц, которые укрываются от мобилизации в Украине. 

Заявление ФК "Рух" 

Львовский футбольный клуб потребовал опровергнуть информацию о якобы способствовании выезду мужчин из Украины. В заявление "Руха" утверждается, что это недостоверные и непроверенные данные. Помимо этого клуб требует официальных извинений. 

Рух Львов
Заявление ФК "Рух". Скриншот Google

"В случае отказа от публикации опровержения "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине Движение в будущее" в ближайшее время обратится в судебные органы с иском про защиту деловой репутации и потребует компенсацию репутационного ущерба", — гласит заявление клуба. 

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