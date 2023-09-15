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ФК "Рух" спростував заяву про сприяння у виїзді чоловіків за кордон

15 вересня 2023 11:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ФК "Рух" спростував заяву про сприяння у виїзді чоловіків за кордон
Гравці "Рух" на розминці. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український футбольний клуб "Рух" опублікував офіційну заяву організації "Рух у майбутнє". У ньому міститься вимога спростувати інформацію, яка може завдати шкоди іміджу клубу.

"Рух" звинуватили у сприянні виїзду за кордон громадян України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Нещодавно на сайті NGL media з'явилася інформація, що "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні Рух у майбутнє" сприяла виїзду з України чоловіків призовного віку. Йдеться про 23 людей.

Рух Львів
Матч "Руху" проти "Металіста 1925". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/

Крім цього, стверджується, що як мінімум частина цих чоловіків так і не повернулася до України. Таким чином ФК "Рух" могла сприяти незаконному виїзду осіб, які ховаються від мобілізації в Україні.

Заява ФК "Рух"

Львівський футбольний клуб вимагає спростувати інформацію про нібито сприяння виїзду чоловіків з України. У заяві "Руху" стверджується, що це недостовірні та неперевірені дані. Крім цього, клуб вимагає офіційних вибачень.

Рух Львов
Заява ФК "Рух". Скриншот Google

"У разі відмови від публікації спростування "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні Рух у майбутнє" найближчим часом звернеться до судових органів з позовом про захист ділової репутації та вимагатиме компенсацію репутаційної шкоди", — говорить заява клубу.

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