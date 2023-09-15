ФК "Рух" спростував заяву про сприяння у виїзді чоловіків за кордон
Український футбольний клуб "Рух" опублікував офіційну заяву організації "Рух у майбутнє". У ньому міститься вимога спростувати інформацію, яка може завдати шкоди іміджу клубу.
"Рух" звинуватили у сприянні виїзду за кордон громадян України, повідомляє портал Новини.LIVE.
Нещодавно на сайті NGL media з'явилася інформація, що "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні Рух у майбутнє" сприяла виїзду з України чоловіків призовного віку. Йдеться про 23 людей.
Крім цього, стверджується, що як мінімум частина цих чоловіків так і не повернулася до України. Таким чином ФК "Рух" могла сприяти незаконному виїзду осіб, які ховаються від мобілізації в Україні.
Заява ФК "Рух"
Львівський футбольний клуб вимагає спростувати інформацію про нібито сприяння виїзду чоловіків з України. У заяві "Руху" стверджується, що це недостовірні та неперевірені дані. Крім цього, клуб вимагає офіційних вибачень.
"У разі відмови від публікації спростування "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні Рух у майбутнє" найближчим часом звернеться до судових органів з позовом про захист ділової репутації та вимагатиме компенсацію репутаційної шкоди", — говорить заява клубу.
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