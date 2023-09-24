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"Цей сон, цей сон": "легендарний" український співак став амбасадором клубу УПЛ

24 вересня 2023 12:58
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Агабекян Карен
редактор
"Цей сон, цей сон": "легендарний" український співак став амбасадором клубу УПЛ
Степан Гіга з гравцями та керівником "Руха" Григорієм Козловським. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольний клуб "Рух" оголосила відомого співака та композитора Степана Гігу своїм амбасадором. Львів’яни згадали про співака, який знову став популярним.

Гіга вже зустрівся з гравцями та керівництвом клубу, повідомила пресслужба клубу.

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Львівський "Рух" цього сезону вперше у своїй історії знаходиться серед лідерів Української прем’єр-ліги. Після нічиєї з донецьким "Шахтарем" (1:1) львів'яни розташувались на шостому місці турнірної таблиці.

Футбольний клуб слідкує за трендами

У клубі повідомили, що хочуть розширити свою співпрацю з медійними персонами України. Саме тому Гіга став гостем команди й амбасадором.

У клубі опублікували відео з візитом артиста на тренувальну базу, де заспівав із гравцями свій хіт "Цей сон".

"Залишилося побажати хлопцям перемог. Потрібно завжди мати силу волі до перемоги, хотіти перемоги, адже якщо людина хоче перемагати, вона буде перемагати. А ми всі будемо підтримувати та допомагати, щоб наша команда стала найкращою хоча б у Європі", — сказав артист.

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