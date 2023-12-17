Цыганков может не сыграть в следующем матче Жироны
Как стало известно, украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков отсутствовал на предматчевой тренировке. Каталонцы в следующем матче сыграют против "Алавеса".
На пресс-конференции главный тренер "Жироны" Мичел Санчес сообщил, что у Цыганкова проблемы со здоровьем.
Отметим, что "Жирона" на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая на два очка мадридский "Реал", на шесть "Барселону" и на семь "Атлетико".
🔴 EN DIRECTE— Esport3 (@esport3) December 17, 2023
🚨 Tsygankov, dubte contra l'Alabès
Míchel: "Té molèsties i demà decidirem si pot jugar"
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Что случилось с Цыганковым
По словам Санчеса, Цыганков почувствовал дискомфорт в ноге. При этом, тренер не может точно сказать, будет ли играть украинец. Все будет зависеть от его самочувствия.
Отметим, что в матче с "Алавесом" "Жироне" не помогут дисквалифицированный Кристиан Стуани и травмированные Янхель Эррера, Борха Гарсия и Тони Вилья.
Поскольку Стуани будет отсутствовать на матче, то остается большая вероятность, что Артем Довбик отыграет весь матч.
Напомним, наставник Довбика и Цыганкова объяснил, почему не верит в чемпионство "Жироны".
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