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Цыганков может не сыграть в следующем матче Жироны

17 декабря 2023 18:10
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков может не сыграть в следующем матче Жироны
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Как стало известно, украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков отсутствовал на предматчевой тренировке. Каталонцы в следующем матче сыграют против "Алавеса".

На пресс-конференции главный тренер "Жироны" Мичел Санчес сообщил, что у Цыганкова проблемы со здоровьем.

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Отметим, что "Жирона" на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая на два очка мадридский "Реал", на шесть "Барселону" и на семь "Атлетико".

Что случилось с Цыганковым

По словам Санчеса, Цыганков почувствовал дискомфорт в ноге. При этом, тренер не может точно сказать, будет ли играть украинец. Все будет зависеть от его самочувствия.

Отметим, что в матче с "Алавесом" "Жироне" не помогут дисквалифицированный Кристиан Стуани и травмированные Янхель Эррера, Борха Гарсия и Тони Вилья.

Поскольку Стуани будет отсутствовать на матче, то остается большая вероятность, что Артем Довбик отыграет весь матч.

Напомним, наставник Довбика и Цыганкова объяснил, почему не верит в чемпионство "Жироны".

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