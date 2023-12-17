Цыганков может не сыграть в следующем матче Жироны

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Как стало известно, украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков отсутствовал на предматчевой тренировке. Каталонцы в следующем матче сыграют против "Алавеса".

На пресс-конференции главный тренер "Жироны" Мичел Санчес сообщил, что у Цыганкова проблемы со здоровьем.

Читайте также:

Отметим, что "Жирона" на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая на два очка мадридский "Реал", на шесть "Барселону" и на семь "Атлетико".

🔴 EN DIRECTE



🚨 Tsygankov, dubte contra l'Alabès



Míchel: "Té molèsties i demà decidirem si pot jugar"



▶ https://t.co/zS47TsLiuU pic.twitter.com/Ui1HLCdtvh — Esport3 (@esport3) December 17, 2023

Что случилось с Цыганковым

По словам Санчеса, Цыганков почувствовал дискомфорт в ноге. При этом, тренер не может точно сказать, будет ли играть украинец. Все будет зависеть от его самочувствия.

Отметим, что в матче с "Алавесом" "Жироне" не помогут дисквалифицированный Кристиан Стуани и травмированные Янхель Эррера, Борха Гарсия и Тони Вилья.

Поскольку Стуани будет отсутствовать на матче, то остается большая вероятность, что Артем Довбик отыграет весь матч.

Напомним, наставник Довбика и Цыганкова объяснил, почему не верит в чемпионство "Жироны".

Руслан Малиновский помог "Дженоа" сенсационно отобрать очки у "Ювентуса".

У футболиста остановилось сердце в матче с командой Забарного.

"Шахтер" зимой хочет избавиться от Шведа, Петряка и еще трех футболистов.

Александр Зинченко тянет "Арсенал" вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца.