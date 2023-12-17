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Циганков може не зіграти у наступному матчі Жирони

17 грудня 2023 18:10
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Агабекян Карен
редактор
Циганков може не зіграти у наступному матчі Жирони
Вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Як стало відомо, український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков був відсутній на передматчевому тренуванні. Каталонці у наступному матчі зіграють проти "Алавеса".

На прес-конференції головний тренер "Жирони" Мічел Санчес повідомив, що Циганков має проблеми зі здоров'ям.

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Зазначимо, що "Жирона" наразі лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи на два очки мадридський "Реал", на шість "Барселону" та на сім "Атлетіко".

Що трапилося з Циганковим

За словами Санчеса, Циганков відчув дискомфорт у нозі. При цьому тренер не може точно сказати, чи гратиме українець. Все залежатиме від його самопочуття.

Зазначимо, що у матчі з "Алавесом" "Жироні" не допоможуть дискваліфікований Крістіан Стуані та травмовані Янхель Еррера, Борха Гарсія та Тоні Вілья.

Оскільки Стуані не буде на матчі, то залишається велика ймовірність, що Артем Довбик відіграє всі 90 хвилин.

Нагадаємо, наставник Довбика та Циганкова пояснив, чому не вірить у чемпіонство "Жирони".

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