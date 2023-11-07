Цыганков опубликовал фото, которое умилило болельщиков

Виктор Цыганков во время матча за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился с поклонниками новой фотографией своего маленького сына. Один из лидеров "Жироны" продемонстрировал, что его первенец заметно подрос.

Цыганков на своей официальной странице в Instagram показал, что его сын тоже болеет за каталонскую команду.

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В конце марта 2023 года у Виктора и Романы Цыганковых родился сын, которого назвали Леон. Украинский футболист не прячет ребенка от поклонников. На страницах Виктора и его супруги в социальных сетях регулярно появляются фотографии сына.

Леон поддержал папу

В 12-м туре испанской Ла Лиги "Жирона" обыграла на выезде "Осасуну" (4:2) и сохранила первую строчку в турнирной таблице. Виктор Цыганков в том поединке вышел на поле во втором тайме и забил гол.

Леон Цыганков в коляске. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник каталонской команды выложил фотографии и видео с Леоном в stories своего Instagram. Ребенок на снимках широко улыбается и явно находится в отличном настроении. "Очень радуется по поводу первого места "Жироны", — именно так подписаны фотографии.

Маленький Леон Цыганков с каждым месяцем все больше становится похож на папу. Когда ребенок улыбается, он становится буквально копией украинского футболиста.

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