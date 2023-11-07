Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков опубликовал фото, которое умилило болельщиков arrow

Цыганков опубликовал фото, которое умилило болельщиков

7 ноября 2023 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков опубликовал фото, которое умилило болельщиков
Виктор Цыганков во время матча за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился с поклонниками новой фотографией своего маленького сына. Один из лидеров "Жироны" продемонстрировал, что его первенец заметно подрос. 

Цыганков на своей официальной странице в Instagram показал, что его сын тоже болеет за каталонскую команду.

Читайте также:

В конце марта 2023 года у Виктора и Романы Цыганковых родился сын, которого назвали Леон. Украинский футболист не прячет ребенка от поклонников. На страницах Виктора и его супруги в социальных сетях регулярно появляются фотографии сына. 

Леон поддержал папу 

В 12-м туре испанской Ла Лиги "Жирона" обыграла на выезде "Осасуну" (4:2) и сохранила первую строчку в турнирной таблице. Виктор Цыганков в том поединке вышел на поле во втором тайме и забил гол. 

Леон Цыганков
Леон Цыганков в коляске. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник каталонской команды выложил фотографии и видео с Леоном в stories своего Instagram. Ребенок на снимках широко улыбается и явно находится в отличном настроении. "Очень радуется по поводу первого места "Жироны", — именно так подписаны фотографии. 

Маленький Леон Цыганков с каждым месяцем все больше становится похож на папу. Когда ребенок улыбается, он становится буквально копией украинского футболиста. 

Напомним, Буяльский рассказал, как на самом деле в "Динамо" относились к Луческу.

Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана

Капитан "Эвертона" громко высказался о Миколенко. 

Забарный перейдет из "Борнмута" в топ-клуб в конце сезона.

Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме