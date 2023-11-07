Циганков опублікував фото, яке зворушило вболівальників
Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився із шанувальниками новою фотографією свого маленького сина. Один із лідерів "Жирони" продемонстрував, що його первісток помітно підріс.
Циганков на своїй офіційній сторінці в Instagram показав, що його син теж вболіває за каталонську команду.
Наприкінці березня 2023 року у Віктора та Романи Циганкових народився син, якого назвали Леон. Український футболіст не ховає дитину від шанувальників. На сторінках Віктора та його подружжя у соціальних мережах регулярно з'являються фотографії сина.
Леон підтримав тата
У 12-му турі іспанської Ла Ліги "Жирона" обіграла на виїзді "Осасуну" (4:2) і зберегла перший рядок у турнірній таблиці. Віктор Циганков у тому поєдинку вийшов на поле у другому таймі та забив гол.
Півзахисник каталонської команди виклав фотографії та відео з Леоном у stories свого Instagram. Дитина на знімках широко посміхається і явно перебуває у чудовому настрої. "Дуже радіє з приводу першого місця "Жирони", — саме так підписані фотографії.
Маленький Леон Циганков з кожним місяцем все більше стає схожим на тата. Коли дитина усміхається, вона стає буквально копією українського футболіста.
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