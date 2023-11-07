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Циганков опублікував фото, яке зворушило вболівальників

7 листопада 2023 14:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков опублікував фото, яке зворушило вболівальників
Віктор Циганков під час матчу за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився із шанувальниками новою фотографією свого маленького сина. Один із лідерів "Жирони" продемонстрував, що його первісток помітно підріс.

Циганков на своїй офіційній сторінці в Instagram показав, що його син теж вболіває за каталонську команду.

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Наприкінці березня 2023 року у Віктора та Романи Циганкових народився син, якого назвали Леон. Український футболіст не ховає дитину від шанувальників. На сторінках Віктора та його подружжя у соціальних мережах регулярно з'являються фотографії сина.

Леон підтримав тата

У 12-му турі іспанської Ла Ліги "Жирона" обіграла на виїзді "Осасуну" (4:2) і зберегла перший рядок у турнірній таблиці. Віктор Циганков у тому поєдинку вийшов на поле у другому таймі та забив гол.

Леон Циганков
Леон Циганков у візку. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник каталонської команди виклав фотографії та відео з Леоном у stories свого Instagram. Дитина на знімках широко посміхається і явно перебуває у чудовому настрої. "Дуже радіє з приводу першого місця "Жирони", — саме так підписані фотографії.

Маленький Леон Циганков з кожним місяцем все більше стає схожим на тата. Коли дитина усміхається, вона стає буквально копією українського футболіста.

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