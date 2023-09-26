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Цыганков опубликовал нежное фото с женой в цветах "Динамо"

26 сентября 2023 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков опубликовал нежное фото с женой в цветах "Динамо"
Виктор и Романа Цыганковы в Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился с болельщиками серией семейных фотографий. Футболист принял участие в фотосессии с женой Романой. 

Поклонников Цыганкова заинтересовало то, как супруга игрока подписала эти фотографии на странице в Instagram.

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Виктор Цыганков остается одним из лидеров "Жироны", которая вместе с "Барселоной" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. В этом сезоне на счету 25-летнего полузащитника гол и результативная передача в шести поединках. 

Виктор и Романа Цыганковы
Виктор и Романа Цыганковы с собакой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Цыганков с женой Романой 

Хавбек "Жироны" сделал репост сообщения своей жены в социальных сетях, которая опубликовала подборку фотографий пары. На снимках супруги обнимаются и влюбленно смотрят друг на друга. На нескольких фотографиях также присутствует лабрадор Лаки, которого Виктор и Романа считают членом семьи. 

Самое интересное заключается в деталях. Жена футболиста подписала фотографии "Мистер и миссис Цыганковы" и добавила два сердца: синее и белое. 

Скриншот подписи Романы Цыганковой
Скриншот подписи Романы Цыганковой

Это цвета киевского "Динамо", тогда как игроки "Жироны" выходят на поле в красно-белых футболках. Болельщики украинской команды с благодарностью отметили этот факт в комментариях. 

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