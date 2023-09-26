Цыганков опубликовал нежное фото с женой в цветах "Динамо"

Виктор и Романа Цыганковы в Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился с болельщиками серией семейных фотографий. Футболист принял участие в фотосессии с женой Романой.

Поклонников Цыганкова заинтересовало то, как супруга игрока подписала эти фотографии на странице в Instagram.

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Виктор Цыганков остается одним из лидеров "Жироны", которая вместе с "Барселоной" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. В этом сезоне на счету 25-летнего полузащитника гол и результативная передача в шести поединках.

Виктор и Романа Цыганковы с собакой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Цыганков с женой Романой

Хавбек "Жироны" сделал репост сообщения своей жены в социальных сетях, которая опубликовала подборку фотографий пары. На снимках супруги обнимаются и влюбленно смотрят друг на друга. На нескольких фотографиях также присутствует лабрадор Лаки, которого Виктор и Романа считают членом семьи.

Самое интересное заключается в деталях. Жена футболиста подписала фотографии "Мистер и миссис Цыганковы" и добавила два сердца: синее и белое.

Скриншот подписи Романы Цыганковой

Это цвета киевского "Динамо", тогда как игроки "Жироны" выходят на поле в красно-белых футболках. Болельщики украинской команды с благодарностью отметили этот факт в комментариях.

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