Циганков опублікував романтичне фото з дружиною у кольорах "Динамо"

Віктор та Роман Циганков в Іспанії. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився з уболівальниками серією сімейних фотографій. Футболіст взяв участь у фотосесії із дружиною Романою.

Шанувальників Циганкова зацікавило те, як дружина гравця підписала ці фотографії на сторінці в Instagram.

Читайте також:

Віктор Циганков залишається одним із лідерів "Жирони", яка разом із "Барселоною" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. Цього сезону на рахунку 25-річного півзахисника гол та результативна передача у шести поєдинках.

Віктор та Романа Циганкови із собакою. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Циганков із дружиною Романою

Хавбек "Жирони" зробив репост повідомлення своєї дружини у соціальних мережах, яка опублікувала добірку фотографій пари. На знімках подружжя обіймається і закохано дивиться одне на одного. На кількох фотографіях також є лабрадор Лакі, якого Віктор та Романа вважають членом родини.

Найцікавіше полягає у деталях. Дружина футболіста підписала фотографії "Містер і місис Циганкови" та додала два серця: синє та біле.

Скриншот підпису Романи Циганкової

Це кольори київського "Динамо", тоді як гравці "Жирони" виходять на поле у червоно-білих футболках. Вболівальники української команди з вдячністю відзначили цей факт у коментарях.

Нагадаємо, Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду.

Дружина Усика показала, як відзначила з Олександром важливу річницю.

Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо".

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України.