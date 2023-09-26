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Циганков опублікував романтичне фото з дружиною у кольорах "Динамо"

26 вересня 2023 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков опублікував романтичне фото з дружиною у кольорах "Динамо"
Віктор та Роман Циганков в Іспанії. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився з уболівальниками серією сімейних фотографій. Футболіст взяв участь у фотосесії із дружиною Романою.

Шанувальників Циганкова зацікавило те, як дружина гравця підписала ці фотографії на сторінці в Instagram.

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Віктор Циганков залишається одним із лідерів "Жирони", яка разом із "Барселоною" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. Цього сезону на рахунку 25-річного півзахисника гол та результативна передача у шести поєдинках.

Віктор та Романа Циганкови
Віктор та Романа Циганкови із собакою. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Циганков із дружиною Романою

Хавбек "Жирони" зробив репост повідомлення своєї дружини у соціальних мережах, яка опублікувала добірку фотографій пари. На знімках подружжя обіймається і закохано дивиться одне на одного. На кількох фотографіях також є лабрадор Лакі, якого Віктор та Романа вважають членом родини.

Найцікавіше полягає у деталях. Дружина футболіста підписала фотографії "Містер і місис Циганкови" та додала два серця: синє та біле.

Скріншот підпису Романи Циганкової
Скриншот підпису Романи Циганкової

Це кольори київського "Динамо", тоді як гравці "Жирони" виходять на поле у червоно-білих футболках. Вболівальники української команди з вдячністю відзначили цей факт у коментарях.

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