Цыганков получает в Жироне гораздо больше, чем в Динамо

Цыганков получает в "Жироне" огромную зарплату: "Динамо" не могло столько платить
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в начале 2023 года стал футболистом испанской "Жироны". Каталонский клуб платит молодому игроку огромную зарплату.
Сумма зарплаты украинского хавбека появилась на сайте Capology.
Виктор Цыганков является одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Жироны". Украинец зарабатывает в испанском клубе 44 231 евро в месяц. В год его заработок составляет 2,3 млн евро.
Сколько Цыганков получал в Украине?
Точные данные о доходах украинца в киевском "Динамо" не известны. Однако согласно исследованию журналистов, в 2021 году Цыганков получал в столичном клубе 1,1 млн евро в год.
"Жирона" сделала украинца третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде. На первой строчке этого рейтинга хавбек Давид Лопес. Он зарабатывает 3,6 млн. евро в год. Второе место у хавбека Ориоля Ромеу, который получает три миллиона евро в год.
В сезоне 2022/2023 Виктор Цыганков сыграл в составе "Жироны" восемь поединков, забил три гола и сделал столько же результативных передач.
Следующий матч "Жирона" проведет 10 апреля на "Камп Ноу" против "Барселоны".
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