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Цыганков получает в "Жироне" огромную зарплату: "Динамо" не могло столько платить

6 апреля 2023 13:35
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Цыганков получает в Жироне гораздо больше, чем в Динамо
Украинец стал третьим самым высокооплачиваемым игроком команды
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Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в начале 2023 года стал футболистом испанской "Жироны". Каталонский клуб платит молодому игроку огромную зарплату.

Сумма зарплаты украинского хавбека появилась на сайте Capology.

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Виктор Цыганков является одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Жироны". Украинец зарабатывает в испанском клубе 44 231 евро в месяц. В год его заработок составляет 2,3 млн евро. 

Сколько зарабатывает Виктор Цыганков

Сколько Цыганков получал в Украине?

Точные данные о доходах украинца в киевском "Динамо" не известны. Однако согласно исследованию журналистов, в 2021 году Цыганков получал в столичном клубе 1,1 млн евро в год. 

"Жирона" сделала украинца третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде. На первой строчке этого рейтинга хавбек Давид Лопес. Он зарабатывает 3,6 млн. евро в год. Второе место у хавбека Ориоля Ромеу, который получает три миллиона евро в год.

В сезоне 2022/2023 Виктор Цыганков сыграл в составе "Жироны" восемь поединков, забил три гола и сделал столько же результативных передач. 

Следующий матч "Жирона" проведет 10 апреля на "Камп Ноу" против "Барселоны". 

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