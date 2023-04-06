Цыганков получает в Жироне гораздо больше, чем в Динамо

Украинец стал третьим самым высокооплачиваемым игроком команды

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в начале 2023 года стал футболистом испанской "Жироны". Каталонский клуб платит молодому игроку огромную зарплату.

Сумма зарплаты украинского хавбека появилась на сайте Capology.

Читайте также:

Виктор Цыганков является одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Жироны". Украинец зарабатывает в испанском клубе 44 231 евро в месяц. В год его заработок составляет 2,3 млн евро.

Сколько Цыганков получал в Украине?

Точные данные о доходах украинца в киевском "Динамо" не известны. Однако согласно исследованию журналистов, в 2021 году Цыганков получал в столичном клубе 1,1 млн евро в год.

"Жирона" сделала украинца третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде. На первой строчке этого рейтинга хавбек Давид Лопес. Он зарабатывает 3,6 млн. евро в год. Второе место у хавбека Ориоля Ромеу, который получает три миллиона евро в год.

В сезоне 2022/2023 Виктор Цыганков сыграл в составе "Жироны" восемь поединков, забил три гола и сделал столько же результативных передач.

Следующий матч "Жирона" проведет 10 апреля на "Камп Ноу" против "Барселоны".

Напомним, лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто.

Мадридский "Реал" разгромил в ответном полуфинале Кубка Испании "Барселону". Карло Анчелотти назвал причины успеха своей команды, а Хави Эрнандес указал на виноватых в поражении каталонцев.

Тем временем в Англии сравнили Михаила Мудрика с легендой "Ливерпуля".