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Циганков отримує у "Жироні" величезну зарплату: "Динамо" не могло стільки платити

6 квітня 2023 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков отримує у Жироні набагато більше ніж у Динамо
Українець став третім найоплачуванішим гравцем команди
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Півзахисник збірної України Віктор Циганков на початку 2023 року став футболістом іспанської "Жирони". Каталонський клуб платить молодому гравцю величезну зарплатню.

Сума зарплати українського хавбека з'явилася на сайті Capology.

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Віктор Циганков є одним із найбільш високооплачуваних футболістів "Жирони". Українець заробляє в іспанському клубі 44 231 євро на місяць. У рік його заробіток становить 2,3 млн євро.

Скільки заробляє Віктор Циганков

Скільки Циганков отримував в Україні?

Точних даних про доходи українця в київському "Динамо" не відомі. Проте згідно з дослідженням журналістів, у 2021 році Циганков отримував у столичному клубі 1,1 млн євро на рік.

"Жирона" зробила українця третім найоплачуванішим гравцем у команді. На першому рядку цього рейтингу хавбек Давид Лопес. Він заробляє 3,6 млн євро на рік. Друге місце у хавбека Оріоля Ромеу, який отримує три мільйони євро на рік.

У сезоні 2022/2023 Віктор Циганков зіграв у складі "Жирони" вісім поєдинків, забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

Наступний матч "Жирона" проведе 10 квітня на "Камп Ноу" проти "Барселони".

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