Циганков отримує у Жироні набагато більше ніж у Динамо

Українець став третім найоплачуванішим гравцем команди

Півзахисник збірної України Віктор Циганков на початку 2023 року став футболістом іспанської "Жирони". Каталонський клуб платить молодому гравцю величезну зарплатню.

Сума зарплати українського хавбека з'явилася на сайті Capology.

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Віктор Циганков є одним із найбільш високооплачуваних футболістів "Жирони". Українець заробляє в іспанському клубі 44 231 євро на місяць. У рік його заробіток становить 2,3 млн євро.

Скільки Циганков отримував в Україні?

Точних даних про доходи українця в київському "Динамо" не відомі. Проте згідно з дослідженням журналістів, у 2021 році Циганков отримував у столичному клубі 1,1 млн євро на рік.

"Жирона" зробила українця третім найоплачуванішим гравцем у команді. На першому рядку цього рейтингу хавбек Давид Лопес. Він заробляє 3,6 млн євро на рік. Друге місце у хавбека Оріоля Ромеу, який отримує три мільйони євро на рік.

У сезоні 2022/2023 Віктор Циганков зіграв у складі "Жирони" вісім поєдинків, забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

Наступний матч "Жирона" проведе 10 квітня на "Камп Ноу" проти "Барселони".

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