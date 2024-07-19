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Цыганков пропустил матч Жироны — когда игрок вернется на поле

19 июля 2024 13:03
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Стало известно, когда Цыганков вернется на поле
Цыганков и Довбык в поле. Фото: ФК Жирона
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков пропустил первый контрольный матч своей команды против "Олота" (1:1) в рамках предсезонной подготовки. Его восстановление после травмы продлится несколько недель.

Об этом пишет ua-football.

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Когда Цыганков вернется на поле

Цыганков пропустил последний матч за "Жирону". Причиной тому травма игрока — разрыв мышц бедра второй степени. Игрок сильно травмировался в стартовой игре национальной сборной на Евро-2024 с Румынией (0:3).

"Согласно прогнозам врачей, восстановление Виктора с того момента должно длиться около 5-6 недель, поэтому уже вскоре он может начать тренировку по индивидуальной программе", — говорится в сообщении.

Известно, что в прошлом сезоне Виктор Цыганков отметился 8 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 34 матчах.

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