Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Циганков пропустив матч Жирони — коли гравець повернеться на поле arrow

Циганков пропустив матч Жирони — коли гравець повернеться на поле

19 липня 2024 13:03
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Стало відомо, коли Циганков повернеться на поле
Циганков і Довбик на полі. Фото: ФК Жирона
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Вінгер "Жирони" Віктор Циганков пропустив перший контрольний матч своєї команди проти "Олота" (1:1) у рамках передсезонної підготовки. Його відновлення після травми триватиме декілька тижнів.

Про це пише ua-football.

Читайте також:

Коли Циганков повернеться на поле

Циганков пропустив останній матч за "Жирону". Причиною цьому є травма гравця — розрив м'язів стегна другого ступеня. Гравець сильно травмувався у стартовій грі національної збірної на Євро-2024 з Румунією (0:3).

"Згідно з прогнозами лікарів, відновлення Віктора з того моменту має тривати близько 5-6 тижнів, тож уже незабаром він може почати тренування за індивідуальною програмою", — йдеться в повідомленні. 

Відомо, що минулого сезону Віктор Циганков відзначився 8 забитими м'ячами та 7 результативними передачами в 34 матчах.

Нагадаємо, Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Роналду з дружиною відверто показали, чим займаються у сауні

Луческу готується очолити відому європейську збірну — про що йдеться. 

Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

футбол Віктор Циганков Жирона травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю