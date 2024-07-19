Стало відомо, коли Циганков повернеться на поле

Циганков і Довбик на полі. Фото: ФК Жирона

Вінгер "Жирони" Віктор Циганков пропустив перший контрольний матч своєї команди проти "Олота" (1:1) у рамках передсезонної підготовки. Його відновлення після травми триватиме декілька тижнів.

Про це пише ua-football.

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Циганков пропустив останній матч за "Жирону". Причиною цьому є травма гравця — розрив м'язів стегна другого ступеня. Гравець сильно травмувався у стартовій грі національної збірної на Євро-2024 з Румунією (0:3).

"Згідно з прогнозами лікарів, відновлення Віктора з того моменту має тривати близько 5-6 тижнів, тож уже незабаром він може почати тренування за індивідуальною програмою", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що минулого сезону Віктор Циганков відзначився 8 забитими м'ячами та 7 результативними передачами в 34 матчах.

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