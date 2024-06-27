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Цыганков рассказал, что его расстроило в сборной Украины на Евро-2024

27 июня 2024 16:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков трогательно обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024
Виктор Цыганков во время выхода на поле. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков извинился перед болельщиками команды за ранний вылет с чемпионата Европы. Футболист признался, что разочарован результатом "сине-желтых" на турнире. 

Цыганков успел провести только один матч на Евро-2024 и ждет новый шанс проявить себя, сообщил хавбек на своей странице в Instagram

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Виктор Цыганков сыграл за сборную Украины на чемпионате Европы в Германии только поединок с Румынией (0:3). После этого футболист получил травму, тренировался по индивидуальной программе, но так больше и не вышел на поле. Полузащитник наблюдал со скамейки запасных то, как его команда потеряла шансы выйти в плей-офф турнира. 

Сборная Украины
Сборная Украины после вылета с Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Цыганков подвел итог выступлению сборной Украины 

Футболист "Жироны" признался, что готовился не к такому выступлению на континентальном первенстве. Виктор расстроен тем, что турнир закончился для него слишком быстро. 

Цыганков разочарован вылетом сборной Украины, как и все другие футболисты. Он заявил, что ни ему, ни команде нет оправданий. Полузащитник мечтал доставить радость своей семьи и болельщикам и ждет новый шанс сделать это. 

"Пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться — это точно не об украинцах. И точно не обо мне. Команда правильно отреагировала на неудачу и показала, что мы можем конкурировать со всеми. Действительно верю, что нам еще будет что праздновать", — написал Цыганков. 

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

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спорт
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Сборная Украины по футболу
Виктор Цыганков
Евро-2024

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