Цыганков трогательно обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024

Виктор Цыганков во время выхода на поле. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков извинился перед болельщиками команды за ранний вылет с чемпионата Европы. Футболист признался, что разочарован результатом "сине-желтых" на турнире.

Цыганков успел провести только один матч на Евро-2024 и ждет новый шанс проявить себя, сообщил хавбек на своей странице в Instagram.

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Виктор Цыганков сыграл за сборную Украины на чемпионате Европы в Германии только поединок с Румынией (0:3). После этого футболист получил травму, тренировался по индивидуальной программе, но так больше и не вышел на поле. Полузащитник наблюдал со скамейки запасных то, как его команда потеряла шансы выйти в плей-офф турнира.

Сборная Украины после вылета с Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Цыганков подвел итог выступлению сборной Украины

Футболист "Жироны" признался, что готовился не к такому выступлению на континентальном первенстве. Виктор расстроен тем, что турнир закончился для него слишком быстро.

Цыганков разочарован вылетом сборной Украины, как и все другие футболисты. Он заявил, что ни ему, ни команде нет оправданий. Полузащитник мечтал доставить радость своей семьи и болельщикам и ждет новый шанс сделать это.

"Пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться — это точно не об украинцах. И точно не обо мне. Команда правильно отреагировала на неудачу и показала, что мы можем конкурировать со всеми. Действительно верю, что нам еще будет что праздновать", — написал Цыганков.

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