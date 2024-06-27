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Циганков розповів, що його засмутило у збірній України на Євро-2024

27 червня 2024 16:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков зворушливо звернувся до вболівальників після вильоту з Євро-2024
Віктор Циганков під час виходу на поле. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков перепросив у вболівальників команди за ранній виліт із чемпіонату Європи. Футболіст зізнався, що розчарований результатом "синьо-жовтих" на турнірі.

Циганков встиг провести лише один матч на Євро-2024 і чекає на новий шанс проявити себе, повідомив хавбек на своїй сторінці в Instagram.

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Віктор Циганков зіграв за збірну України на чемпіонаті Європи у Німеччині лише в матчі із Румунією (0:3). Після цього футболіст травмувався, тренувався за індивідуальною програмою, але так більше й не вийшов на поле. Півзахисник спостерігав із лави запасних те, як його команда втратила шанси вийти до плей-офф турніру.

Збірна України
Збірна України після вильоту з Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Циганков підбив підсумок виступу збірної України

Футболіст "Жирони" зізнався, що готувався не до такого виступу на континентальній першості. Віктор засмучений тим, що турнір закінчився для нього надто швидко.

Циганков розчарований вильотом збірної України, як і решта футболістів. Він заявив, що ні йому, ні команді немає виправдань. Півзахисник мріяв доставити радість своїй сім'ї та вболівальникам і чекає на новий шанс зробити це.

"Поки я граю у футбол, я не збираюся здаватися. Тому що здаватися — це точно не про українців. І точно не про мене. Команда правильно відреагувала на невдачу і показала, що ми можемо конкурувати з усіма. Справді вірю, що нам ще буде що святкувати", — написав Циганков.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Віктор Циганков
Євро-2024

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