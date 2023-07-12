Цыганков в "Жироне" получит конкурента: трансфер уже готов
Полузащитник Виктор Цыганков столкнется с конкуренцией за место в основе испанской "Жироны". Каталонский клуб оформил трансфер молодого вингера Савио.
Бразильский футболист будет выступать за "Жирону" на правах аренды, сообщил Фабрицио Романо.
Руководство "Жироны" ведет поиски футболистов на разные позиции после того, как из клуба ушли лидеры Родриго Рикельме и Виктор Кастальянос. Клуб не может позволить себе тратить большие деньги на трансферы. Каталонцы заключили контракт с Дэйли Блиндом, у которого был статус свободного агента. А на днях "Жироне" удалось пригласить еще одного футболиста.
Конкурент для Цыганкова
Очередным новичком "Жироны" стал 19-летний бразильский полузащитник Савио. Права на него принадлежат французскому "Труа". Оба эти клуба входят в систему "City Football Group" (туда же входит и "Манчестер Сити" — Ред.), что позволяем им относительно легко обмениваться игроками.
Сезон 2022/2023 Савио провел в нидерландском ПСВ. На счету молодого футболиста два гола и четыре результативные передачи. В его услугах были заинтересованы несколько итальянских клубов, но "Жирона" их опередила.
Савио играет на позиции правого вингера и станет прямым конкурентом для Виктора Цыганкова, который стал одним из лидеров "Жироны" в прошлом сезоне.
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