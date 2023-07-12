Цыганков в "Жироне" получит конкурента: трансфер уже готов

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник Виктор Цыганков столкнется с конкуренцией за место в основе испанской "Жироны". Каталонский клуб оформил трансфер молодого вингера Савио.

Бразильский футболист будет выступать за "Жирону" на правах аренды, сообщил Фабрицио Романо.

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Руководство "Жироны" ведет поиски футболистов на разные позиции после того, как из клуба ушли лидеры Родриго Рикельме и Виктор Кастальянос. Клуб не может позволить себе тратить большие деньги на трансферы. Каталонцы заключили контракт с Дэйли Блиндом, у которого был статус свободного агента. А на днях "Жироне" удалось пригласить еще одного футболиста.

Конкурент для Цыганкова

Очередным новичком "Жироны" стал 19-летний бразильский полузащитник Савио. Права на него принадлежат французскому "Труа". Оба эти клуба входят в систему "City Football Group" (туда же входит и "Манчестер Сити" — Ред.), что позволяем им относительно легко обмениваться игроками.

Цыганков в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Сезон 2022/2023 Савио провел в нидерландском ПСВ. На счету молодого футболиста два гола и четыре результативные передачи. В его услугах были заинтересованы несколько итальянских клубов, но "Жирона" их опередила.

Савио играет на позиции правого вингера и станет прямым конкурентом для Виктора Цыганкова, который стал одним из лидеров "Жироны" в прошлом сезоне.

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