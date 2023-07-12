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Циганков у "Жироні" отримає конкурента: трансфер вже напоготові

12 липня 2023 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков у "Жироні" отримає конкурента: трансфер вже напоготові
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник Віктор Циганков зіткнеться із конкуренцією за місце в основі іспанської "Жирони". Каталонський клуб оформив трансфер молодого вінгера Савіо.

Бразильський футболіст виступатиме за "Жирону" на правах оренди, повідомив Фабриціо Романо.

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Керівництво "Жирони" веде пошуки футболістів на різні позиції після того, як з клубу пішли лідери Родріго Рікельме та Віктор Кастальянос. Клуб не може дозволити собі витрачати великі гроші на трансфери. Каталонці уклали контракт із Дейлі Бліндом, який мав статус вільного агента. А днями "Жироні" вдалося запросити ще одного футболіста.

Конкурент для Циганкова

Черговим новачком "Жирони" став 19-річний бразильський півзахисник Савіо. Права на нього належать французькому "Труа". Обидва ці клуби входять до системи City Football Group (туди ж входить і "Манчестер Сіті" — Ред.), що дозволяє їм відносно легко обмінюватися гравцями.

Віктор Циганков
Циганков у складі збірної України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Сезон 2022/2023 Савіо провів у нідерландському ПСВ. На рахунку молодого футболіста два голи та чотири результативні передачі. У його послугах було зацікавлено кілька італійських клубів, але "Жирона" їх випередила.

Савіо грає на позиції правого вінгера і стане прямим конкурентом для Віктора Циганкова, який став одним із лідерів "Жирони" минулого сезону.

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