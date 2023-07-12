Циганков у "Жироні" отримає конкурента: трансфер вже напоготові
Півзахисник Віктор Циганков зіткнеться із конкуренцією за місце в основі іспанської "Жирони". Каталонський клуб оформив трансфер молодого вінгера Савіо.
Бразильський футболіст виступатиме за "Жирону" на правах оренди, повідомив Фабриціо Романо.
Керівництво "Жирони" веде пошуки футболістів на різні позиції після того, як з клубу пішли лідери Родріго Рікельме та Віктор Кастальянос. Клуб не може дозволити собі витрачати великі гроші на трансфери. Каталонці уклали контракт із Дейлі Бліндом, який мав статус вільного агента. А днями "Жироні" вдалося запросити ще одного футболіста.
Конкурент для Циганкова
Черговим новачком "Жирони" став 19-річний бразильський півзахисник Савіо. Права на нього належать французькому "Труа". Обидва ці клуби входять до системи City Football Group (туди ж входить і "Манчестер Сіті" — Ред.), що дозволяє їм відносно легко обмінюватися гравцями.
Сезон 2022/2023 Савіо провів у нідерландському ПСВ. На рахунку молодого футболіста два голи та чотири результативні передачі. У його послугах було зацікавлено кілька італійських клубів, але "Жирона" їх випередила.
Савіо грає на позиції правого вінгера і стане прямим конкурентом для Віктора Циганкова, який став одним із лідерів "Жирони" минулого сезону.
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