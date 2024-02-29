Цыганков вошел в историю Жироны и назвал кумира в футболе

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В последнем матче "Жироны" в Ла Лиге украинский полузащитник Виктор Цыганков вошел в историю своего клуба. К тому же он принес команде победу.

Цыганков забил 200-й гол команды в Ла Лиге, сообщил портал Новини.LIVE.

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В матче против "Райо Вальекано" в 26-м туре "Жироне" игра давалась очень тяжело, пока во втором тайме Цыганков не продавил соперника и не открыл счет. После этого каталонцы смогли довести матч до победы.

Гол Цыганкова стал 200-м для "Жироны" в сильнейшей лиге чемпионата Испании.

Виктор Цыганков на тренировке "Жироны". Фото: "Жирона"

Кто кумир Цыганкова и Довбика

В "Жироне" спросили своих игроков относительно их кумиров. Среди спрашиваемых были Цыганков и украинский форвард Артем Довбик.

Цыганков признался, что его любимым игроком был французский обладатель золотого мяча и чемпион мира 1998 года Зинедин Зидан.

Довбик выбрал более молодого футболиста, но играющего на его позиции. Это шведская звезда Златан Ибрагимович.

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