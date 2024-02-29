Цыганков вошел в историю Жироны и назвал кумира в футболе
В последнем матче "Жироны" в Ла Лиге украинский полузащитник Виктор Цыганков вошел в историю своего клуба. К тому же он принес команде победу.
Цыганков забил 200-й гол команды в Ла Лиге, сообщил портал Новини.LIVE.
Виктор Цыганков и Савинхо vs Rayo Vallecano— Henri (@pete_pedrinho10) February 26, 2024
#GironaRayo #GironaFC #Savinho pic.twitter.com/9UIbxmCDvU
Рекорд Цыганкова
В матче против "Райо Вальекано" в 26-м туре "Жироне" игра давалась очень тяжело, пока во втором тайме Цыганков не продавил соперника и не открыл счет. После этого каталонцы смогли довести матч до победы.
Гол Цыганкова стал 200-м для "Жироны" в сильнейшей лиге чемпионата Испании.
Кто кумир Цыганкова и Довбика
В "Жироне" спросили своих игроков относительно их кумиров. Среди спрашиваемых были Цыганков и украинский форвард Артем Довбик.
Цыганков признался, что его любимым игроком был французский обладатель золотого мяча и чемпион мира 1998 года Зинедин Зидан.
Довбик выбрал более молодого футболиста, но играющего на его позиции. Это шведская звезда Златан Ибрагимович.
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