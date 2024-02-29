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Циганков увійшов до історії Жирони і назвав кумира у футболі

29 лютого 2024 14:16
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Агабекян Карен
редактор
Циганков увійшов до історії Жирони і назвав кумира у футболі
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В останньому матчі "Жирони" в Ла-Лізі український півзахисник Віктор Циганков увійшов в історію свого клубу.  До того ж саме він приніс команді перемогу.

Циганков забив 200-й гол команди в Ла-Лізі, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчі проти "Райо Вальєкано" у 26-му турі "Жироні" гра давалася дуже важко, поки у другому таймі Циганков не продавив суперника та не відкрив рахунок. Після цього каталонці змогли довести матч до перемоги.

Гол Циганкова став 200-м для "Жирони" в найсильнішій лізі чемпіонату Іспанії.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков на тренуванні "Жирони". Фото: "Жирона"

Хто кумир Циганкова та Довбика

У "Жироні" запитали у своїх гравців щодо їхніх кумирів. Серед тих, кого запитували, були Циганков та український форвард Артем Довбик.

 Циганков зізнався, що його улюбленим гравцем був французький володар золотого м’яча та чемпіон світу 1998 року Зінедін Зідан.

Довбик вибрав молодшого футболіста, але який грає на його позиції. Це шведська зірка Златан Ібрагімович.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

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футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
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