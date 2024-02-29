Циганков увійшов до історії Жирони і назвав кумира у футболі

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

В останньому матчі "Жирони" в Ла-Лізі український півзахисник Віктор Циганков увійшов в історію свого клубу. До того ж саме він приніс команді перемогу.

Циганков забив 200-й гол команди в Ла-Лізі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Рекорд Циганкова

У матчі проти "Райо Вальєкано" у 26-му турі "Жироні" гра давалася дуже важко, поки у другому таймі Циганков не продавив суперника та не відкрив рахунок. Після цього каталонці змогли довести матч до перемоги.

Гол Циганкова став 200-м для "Жирони" в найсильнішій лізі чемпіонату Іспанії.

Віктор Циганков на тренуванні "Жирони". Фото: "Жирона"

Хто кумир Циганкова та Довбика

У "Жироні" запитали у своїх гравців щодо їхніх кумирів. Серед тих, кого запитували, були Циганков та український форвард Артем Довбик.

Циганков зізнався, що його улюбленим гравцем був французький володар золотого м’яча та чемпіон світу 1998 року Зінедін Зідан.

Довбик вибрав молодшого футболіста, але який грає на його позиції. Це шведська зірка Златан Ібрагімович.

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