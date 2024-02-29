Циганков увійшов до історії Жирони і назвав кумира у футболі
В останньому матчі "Жирони" в Ла-Лізі український півзахисник Віктор Циганков увійшов в історію свого клубу. До того ж саме він приніс команді перемогу.
Циганков забив 200-й гол команди в Ла-Лізі, повідомив портал Новини.LIVE.
Viktor Tsygankov and Savinho vs Rayo Vallecano— Henri (@pete_pedrinho10) February 26, 2024
#GironaRayo #GironaFC #Savinho pic.twitter.com/9UIbxmCDvU
Рекорд Циганкова
У матчі проти "Райо Вальєкано" у 26-му турі "Жироні" гра давалася дуже важко, поки у другому таймі Циганков не продавив суперника та не відкрив рахунок. Після цього каталонці змогли довести матч до перемоги.
Гол Циганкова став 200-м для "Жирони" в найсильнішій лізі чемпіонату Іспанії.
Хто кумир Циганкова та Довбика
У "Жироні" запитали у своїх гравців щодо їхніх кумирів. Серед тих, кого запитували, були Циганков та український форвард Артем Довбик.
Циганков зізнався, що його улюбленим гравцем був французький володар золотого м’яча та чемпіон світу 1998 року Зінедін Зідан.
Довбик вибрав молодшого футболіста, але який грає на його позиції. Це шведська зірка Златан Ібрагімович.
Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер.
Почеттіно знову поскаржився на Мудрика.
Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.
Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди.
Донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.
Читайте Новини.LIVE!