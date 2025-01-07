Цыганков радикально сменил прическу — фото

Цыганков удивил радикальной сменой стиля — фото
Один из ключевых игроков сборной Украины, похоже, решил радикально сменить стиль. В последнее время его преследовали травмы, но есть надежда, что они остались в прошлом.
Игрок испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков отказался от своих длинных волос, его новое фото опубликовано на странице клуба в сети X.
На фото Цыганков с короткой стрижкой. Фото сделано во время тренировки, так что есть надежда, что украинец уже в ближайшее время полноценно вернется к футболу.
Новый образ! 🤩🇺🇦 pic.twitter.com/6fX8Oup7IB— ФК Жирона (@GironaFC_Engl) 7 января 2025
Виктор Цыганков в этом сезоне
Украинский полузащитник Виктор Цыганков в этом сезоне отыграл за "Жирону" лишь 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Большую часть времени украинец пытался побороть травмы.
Напомним, появились фото того, как сейчас выглядит украинская фигуристка Оксана Баюл.
Украинский боксер Владимир Кличко тренируется на фоне слухов о возвращении на ринг.
В "Челси" будут бороться за то, чтобы оправдать Михаила Мудрика.
Португалец Криштиану Роналду может снова вернуться в Европу.
"Арсенал" продаст украинца Александра Зинченко.
Читайте Новини.LIVE!