Цыганков радикально сменил прическу — фото

Виктор Цыганков до смены стиля. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Один из ключевых игроков сборной Украины, похоже, решил радикально сменить стиль. В последнее время его преследовали травмы, но есть надежда, что они остались в прошлом.

Игрок испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков отказался от своих длинных волос, его новое фото опубликовано на странице клуба в сети X.

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На фото Цыганков с короткой стрижкой. Фото сделано во время тренировки, так что есть надежда, что украинец уже в ближайшее время полноценно вернется к футболу.

Виктор Цыганков в этом сезоне

Украинский полузащитник Виктор Цыганков в этом сезоне отыграл за "Жирону" лишь 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Большую часть времени украинец пытался побороть травмы.

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