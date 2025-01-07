Циганков радикально змінив зачіску — фото

Віктор Циганков до зміни стилю. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Один із ключових гравців збірної України, схоже, вирішив радикально змінити стиль. Останнім часом його переслідували травми, але є надія, що вони залишились в минулому.

Гравець іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков відмовився від свого довгого волосся, його нове фото опубліковане на сторінці клубу в мережі X.

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На фото Циганков з короткою стрижкою. Фото зроблене під час тренування, отже є надія, що українець вже найближчим часом повноцінно повернеться до футболу.

Віктор Циганков цього сезону

Український півзахисник Віктор Циганков цього сезону відіграв за "Жирону" лише 10 матчів, у яких забив один м'яч та зробив одну гольову передачу.

Більшу частину часу українець намагався побороти травми.

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