Цыганков сравнял счет в матче Украина — Исландия

Виктор Цыганков во время атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины продолжает поединок с национальной командой Исландии за право выйти на Евро-2024. Виктор Цыганков отыграл гол, который "сине-желтые" пропустили в первом тайме.

У подопечных Сергея Ребров есть больше получаса для того, чтобы одержать победу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 26 марта, сборная Украины принимает во Вроцлаве команду Исландии. В первом тайме "сине-желтые" пропустили гол в свои ворота. Роман Яремчук забил ответный мяч, но его не засчитали из-за офсайда у Виктора Цыганкова.

Красивый гол сборной Украины

Полузащитник "Жироны" исправился уже на 54-й минуте противостояния. Во время атаки "сине-желтых" Цыганков прошел с мячом вдоль линии штрафной соперника и аккуратно пробил под самую штангу, 1:1!

Сборной Украины необходима победа, чтобы завоевать путевку на Евро-2024.

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