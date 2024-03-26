Циганков зрівняв рахунок у матчі Україна — Ісландія

Віктор Циганков під час атаки. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна України продовжує поєдинок із національною командою Ісландії за право вийти на Євро-2024. Віктор Циганков відіграв гол, який "синьо-жовті" пропустили у першому таймі.

Підопічні Сергія Ребров мають більше пів години для того, щоб здобути перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 26 березня, збірна України приймає у Вроцлаві команду Ісландії. У першому таймі "синьо-жовті" пропустили гол у свої ворота. Роман Яремчук забив м'яч у відповідь, але його не зарахували через офсайд у Віктора Циганкова.

Гарний гол збірної України

Півзахисник "Жирони" виправився вже на 54-й хвилині протистояння. Під час атаки "синьо-жовтих" Циганков пройшов із м'ячем уздовж лінії штрафного суперника й акуратно пробив під саму штангу, 1:1!

Збірній України потрібна перемога, щоб здобути путівку на Євро-2024.

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