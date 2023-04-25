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Тухель может покинуть "Баварию": известна причина

25 апреля 2023 17:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Тухель может покинуть Баварию – известна причина
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель. Фото: Reuters/HEIKO BECKER
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Роман Томаса Тухеля и мюнхенской "Баварии" может быть недолгим. Так, руководство немецкого гранда размышляет о том, чтобы уволить только что назначенного специалиста.

Об этом сообщает Goal.com.

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Боссы мюнхенской "Баварии" уволят Томаса Тухеля при условии, если команда не сможет выиграть чемпионат Германии. Журналисты также сообщают, что руководству клуба не нравятся результаты, которые демонстрирует "Бавария" в последнее время.

Томас Тухель возглавил мюнхенцев в марте этого года. Он заменил на тренерском мостике уволенного Юлиана Нагельсманна.

Тухель
Томас Тухель во время матча "Майнц" — "Бавария". Фото: Reuters/HEIKO BECKER

Под руководством Тухеля "Бавария" вылетела из Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей "Манчестер Сити". Кроме этого, "красные" покинули Кубок Германии, потерпев поражение от "Фрайбурга".

Мюнхенский клуб идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от "Боруссии" Дортмунд на одно очко.

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