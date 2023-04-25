Тухель може залишити Баварію — відома причина

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель. Фото: Reuters/HEIKO BECKER

Роман Томаса Тухеля та мюнхенської "Баварії" може бути не довгим. Так, керівництво німецького гранду розмірковує над тим, аби звільнити щойно призначеного спеціаліста.

Про це повідоиляє Goal.com.

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Незадовільні результати "Баварії"

Боси мюнхенської "Баварії" звільнять Томаса Тухеля за умови, ящо команда не зможе виграти чемпіонат Німеччини. Журналісти також повідомляють, що керівництву клубу не подобаються результати, які демонструє "Баварія" останнім часом.

Томас Тухель очолив мюнхенців у березні цього року. Він замінив на тренерському містку звільненого Юліана Нагельсманна.

Томас Тухель під час матчу "Майнц" — "Баварія". Фото: Reuters/HEIKO BECKER

Під орудою Тухеля "Баварія" вилетіла з Ліги Чемпіонів на стадії чвертьфіналу, поступившись за сумою двох матчів "Манчестер Сіті". Окрім цього, "червоні" залишили Кубок Німеччини, зазнавши поразки від "Фрайбурга".

Наразі мюнхенський клуб йде на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від "Боруссії" Дортмунд на одне очко.

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