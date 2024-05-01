Тухель назвал причину, которая не позволила Баварии обыграть Реал в Лиге чемпионов

Судья Клеман Тюрпен назначает пенальти в ворота "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с мадридским "Реалом" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда первой пропустила гол, повела в счете во втором тайме, но не удержала победу.

Главный тренер "Баварии" рассказал, почему его подопечным не удалось победить соперника дома, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Томас Тухель остался недоволен итогом первого полуфинала Лиги чемпионов. Наставник "Баварии" отметил, что у его команды были хорошие шансы на победу, что придало бы немецким футболистом уверенность в собственных силах накануне ответной встречи.

Тухель вспомнил про момент в середине второго тайма, когда "Бавария" упустила шанс забить третий гол. В конце поединка мюнхенцы допустили ошибку в своей штрафной, что привело к пенальти. Винисиус оформил дубль и сделал итоговый счет равным.

Что Тухель сказал об игре "Баварии"

Тренер мюнхенской команды доволен тем, как его подопечные начали матч, однако им не хватило сил для того, чтобы поддерживать высокий темп на протяжение всего поединка. После перерыва "Бавария" заиграла лучше и сумела забить два гола.

"Реал" — удивительная команда. Можно превосходить ее по игре, но потом мадридцы просто забивают два мяча в эпизодах, которые даже сложно назвать полноценными моментами", — заявил Тухель.

Тухель недоволен игрой "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Наставник "Баварии" верит в то, что его команда сумеет выйти в финал на "Уэмбли". Он считает шансы соперников равными перед ответным поединком.

"Реал" примет "Баварию" в Мадриде в среду, 8 мая.

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