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Тухель назвал причину, которая не позволила Баварии обыграть Реал в Лиге чемпионов

1 мая 2024 08:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель назвал причину, которая не позволила Баварии обыграть Реал в Лиге чемпионов
Судья Клеман Тюрпен назначает пенальти в ворота "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с мадридским "Реалом" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда первой пропустила гол, повела в счете во втором тайме, но не удержала победу. 

Главный тренер "Баварии" рассказал, почему его подопечным не удалось победить соперника дома, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Томас Тухель остался недоволен итогом первого полуфинала Лиги чемпионов. Наставник "Баварии" отметил, что у его команды были хорошие шансы на победу, что придало бы немецким футболистом уверенность в собственных силах накануне ответной встречи. 

Тухель вспомнил про момент в середине второго тайма, когда "Бавария" упустила шанс забить третий гол. В конце поединка мюнхенцы допустили ошибку в своей штрафной, что привело к пенальти. Винисиус оформил дубль и сделал итоговый счет равным. 

Что Тухель сказал об игре "Баварии" 

Тренер мюнхенской команды доволен тем, как его подопечные начали матч, однако им не хватило сил для того, чтобы поддерживать высокий темп на протяжение всего поединка. После перерыва "Бавария" заиграла лучше и сумела забить два гола. 

"Реал" — удивительная команда. Можно превосходить ее по игре, но потом мадридцы просто забивают два мяча в эпизодах, которые даже сложно назвать полноценными моментами", — заявил Тухель. 

Томас Тухель прокомментировал ничью Баварии с Реалом
Тухель недоволен игрой "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Наставник "Баварии" верит в то, что его команда сумеет выйти в финал на "Уэмбли". Он считает шансы соперников равными перед ответным поединком. 

"Реал" примет "Баварию" в Мадриде в среду, 8 мая. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Бавария
Томас Тухель

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