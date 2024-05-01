Тухель назвав причину, яка не дозволила Баварії обіграти Реал у Лізі чемпіонів

Суддя Клеман Тюрпен призначає пенальті у ворота "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Мюнхенська "Баварія" зіграла внічию з мадридським "Реалом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Німецька команда першою пропустила гол, повела у рахунку у другому таймі, але не втримала перемогу.

Головний тренер "Баварії" розповів, чому його підопічні не змогли перемогти суперника вдома, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Томас Тухель залишився незадоволеним підсумком першого півфіналу Ліги чемпіонів. Наставник "Баварії" зазначив, що у його команди були хороші шанси на перемогу, що додало б німецьким футболістам впевненість у власних силах напередодні зустрічі у відповідь.

Тухель згадав про момент у середині другого тайму, коли "Баварія" втратила шанс забити третій гол. Наприкінці поєдинку мюнхенці припустилися помилки у своєму штрафному майданчику, що призвело до пенальті. Вінісіус оформив дубль і зробив підсумковий рахунок рівним.

Що Тухель сказав про гру "Баварії"

Тренер мюнхенської команди задоволений тим, як його підопічні розпочали матч, проте їм не вистачило сил для того, щоб підтримувати високий темп протягом всього поєдинку. Після перерви "Баварія" заграла краще та зуміла забити два голи.

"Реал" — дивовижна команда. Можна перевершувати її за грою, але потім мадридці просто забивають два м'ячі в епізодах, які навіть складно назвати повноцінними моментами", — заявив Тухель.

Тухель незадоволений грою "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Наставник "Баварії" вірить у те, що його команда зможе вийти у фінал на "Вемблі". Він вважає шанси суперників рівними перед поєдинком у відповідь.

"Реал" прийме "Баварію" у Мадриді у середу, 8 травня.

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