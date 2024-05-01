Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тухель назвав причину, яка не дозволила Баварії обіграти Реал у Лізі чемпіонів arrow

Тухель назвав причину, яка не дозволила Баварії обіграти Реал у Лізі чемпіонів

1 травня 2024 08:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель назвав причину, яка не дозволила Баварії обіграти Реал у Лізі чемпіонів
Суддя Клеман Тюрпен призначає пенальті у ворота "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенська "Баварія" зіграла внічию з мадридським "Реалом" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Німецька команда першою пропустила гол, повела у рахунку у другому таймі, але не втримала перемогу.

Головний тренер "Баварії" розповів, чому його підопічні не змогли перемогти суперника вдома, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Томас Тухель залишився незадоволеним підсумком першого півфіналу Ліги чемпіонів. Наставник "Баварії" зазначив, що у його команди були хороші шанси на перемогу, що додало б німецьким футболістам впевненість у власних силах напередодні зустрічі у відповідь.

Тухель згадав про момент у середині другого тайму, коли "Баварія" втратила шанс забити третій гол. Наприкінці поєдинку мюнхенці припустилися помилки у своєму штрафному майданчику, що призвело до пенальті. Вінісіус оформив дубль і зробив підсумковий рахунок рівним.

Що Тухель сказав про гру "Баварії"

Тренер мюнхенської команди задоволений тим, як його підопічні розпочали матч, проте їм не вистачило сил для того, щоб підтримувати високий темп протягом всього поєдинку. Після перерви "Баварія" заграла краще та зуміла забити два голи.

"Реал" — дивовижна команда. Можна перевершувати її за грою, але потім мадридці просто забивають два м'ячі в епізодах, які навіть складно назвати повноцінними моментами", — заявив Тухель.

Томас Тухель прокоментував нічию Баварії з Реалом
Тухель незадоволений грою "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Наставник "Баварії" вірить у те, що його команда зможе вийти у фінал на "Вемблі". Він вважає шанси суперників рівними перед поєдинком у відповідь.

"Реал" прийме "Баварію" у Мадриді у середу, 8 травня.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Баварія
Томас Тухель

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри