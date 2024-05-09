Тухель назвал причину поражения Баварии в матче против Реала

Томас Тухель. Фото: Reuters

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал драматическое поражение его команды во втором полуфинале с мадридским "Реалом" . Немцы вели в счете, но пропустили два мяча в самой концовке.

Тренер мюнхенцев после матча подверг критике судейство, передает Новини.LIVE.

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"Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и было катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как измена", — говорит Томас.

Tuchel on referee's mistake: "This would not happened on the other side"



🎥 @HaytersTV

pic.twitter.com/n2VoNmlocC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 8 мая, 2024

Тухель назвал решение судьи катастрофой

Тренер считает, что именно стадион хозяев повлиял на решения арбитров.

"Теперь мы поздравляем "Реал". Линейный принес извинения, но это помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень плохое решение. Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так. На другой стороне поля такого не случилось бы Бернабеу", — считает Тухель.

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