Тухель назвав причину поразки Баварії у матчі проти Реалу

Томас Тухель. Фото: Reuters

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель прокоментував драматичну поразку його команди у другому півфіналі з мадридським "Реалом". Німці вели в рахунку, але пропустили два м’ячі у самій кінцівці.

Тренер мюнхенців після матчу розкритикував суддівство, передає Новини.LIVE.

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"Ми майже вийшли у фінал, майже досягли мети. Ми пропустили другий гол у доданий час. Потім ми забили, і було катастрофічне рішення лінійного судді та головного арбітра. Це відчувалося як зрада", — каже Томас.

Tuchel on the referee's mistake: "This would not have happened on the other side"



🎥 @HaytersTV

pic.twitter.com/n2VoNmlocC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 8, 2024

Тухель назвав рішення судді катастрофою

Тренер вважає, що це саме стадіон господарів вплинув на рішення арбітрів.

"Тепер ми вітаємо "Реал". Лінійний вибачився, але це допомагає. Підняти прапор у такий момент… Суддя бачив, що ми отримали м'яч, пробили. Це дуже погане рішення. Це проти правил. Це катастрофа. Важко це прийняти, але це так. На іншому боці поля такого не сталося б. Бернабеу впливає на суддів", — сказав Тухель.

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