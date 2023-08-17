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Тухель поссорился с лидером "Баварии": дошло до скандала

17 августа 2023 19:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель поссорился с лидером "Баварии": дошло до скандала
Тухель выпускает Кейна на поле. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенскую "Баварию" продолжают преследовать проблемы. В прошлом сезоне команда в последнем туре завоевала чемпионский титул, а уже в текущей кампании стартовала с поражения в Суперкубке и скандала. 

Внутри клуба продолжаются негативные процессы, которые могут влиять на результаты, сообщает Bild

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель просит у руководства клуба несколько новых футболистов. Несмотря на переход в команду Харри Кейна, наставник считает, что необходимо усилить и другие позиции. 

Конфликт Тухеля и Киммиха

Одной из таких позиций является место основного опорного полузащитника. Многим футболистам "Баварии" не нравится этот замысел тренерского штаба. Эти игроки считают, что их будущее в клубе может оказаться под угрозой. 

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих идет в подкат. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

У Тухеля состоялась серьезная беседа наедине с Киммихом. Футболист считает, что способен играть на позиции опорного полузащитника. На это тренер указал ему, что в последнее время недоволен игрой Йозуа. Наставник заявил, что Киммих далек от оптимальной формы и замедляет игру команды. 

Отношения между тренером и игроком остались напряженными. На фоне этого скандала "Бавария" проиграла "РБ Лейпцигу" в Суперкубке Германии. 

Напомним, Мирча Луческу может получить звездного игрока, за которого заплатят большие деньги. 

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