Тухель поссорился с лидером "Баварии": дошло до скандала
Мюнхенскую "Баварию" продолжают преследовать проблемы. В прошлом сезоне команда в последнем туре завоевала чемпионский титул, а уже в текущей кампании стартовала с поражения в Суперкубке и скандала.
Внутри клуба продолжаются негативные процессы, которые могут влиять на результаты, сообщает Bild.
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель просит у руководства клуба несколько новых футболистов. Несмотря на переход в команду Харри Кейна, наставник считает, что необходимо усилить и другие позиции.
Конфликт Тухеля и Киммиха
Одной из таких позиций является место основного опорного полузащитника. Многим футболистам "Баварии" не нравится этот замысел тренерского штаба. Эти игроки считают, что их будущее в клубе может оказаться под угрозой.
У Тухеля состоялась серьезная беседа наедине с Киммихом. Футболист считает, что способен играть на позиции опорного полузащитника. На это тренер указал ему, что в последнее время недоволен игрой Йозуа. Наставник заявил, что Киммих далек от оптимальной формы и замедляет игру команды.
Отношения между тренером и игроком остались напряженными. На фоне этого скандала "Бавария" проиграла "РБ Лейпцигу" в Суперкубке Германии.
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