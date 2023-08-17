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Тухель посварився із лідером "Баварії": дійшло до скандалу

17 серпня 2023 19:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель посварився із лідером "Баварії": дійшло до скандалу
Тухель випускає Кейна на полі. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенську "Баварію" продовжують переслідувати проблеми. Минулого сезону команда в останньому турі здобула чемпіонський титул, а вже в поточній кампанії стартувала з поразки у Суперкубку та скандалу.

Усередині клубу продовжуються негативні процеси, які можуть впливати на результати, повідомляє Bild.

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Головний тренер "Баварії" Томас Тухель просить у керівництва клубу кількох нових футболістів. Попри перехід до команди Харрі Кейна, наставник вважає, що необхідно посилити й інші позиції.

Конфлікт Тухеля та Кімміха

Однією з таких позицій є місце опорного основного півзахисника. Багатьом футболістам "Баварії" не подобається цей задум тренерського штабу. Ці гравці вважають, що їхнє майбутнє в клубі може стати під загрозою.

Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх іде у підкат. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

У Тухеля відбулася серйозна бесіда наодинці з Кімміхом. Футболіст вважає, що здатний грати на позиції опорного півзахисника. На це тренер зазначив йому, що останнім часом незадоволений грою Йозуа. Наставник заявив, що Кімміх далекий від оптимальної форми та сповільнює гру команди.

Відносини між тренером та гравцем залишилися напруженими. На тлі цього скандалу "Баварія" програла "РБ Лейпцигу" у Суперкубку Німеччини.

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