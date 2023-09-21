Тухель пропустил матч с МЮ и недоволен победой на 100 процентов

Томас Тухель. Фото: ФК "Бавария"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель пропускал игру против МЮ из-за дисквалификации. Успех своей команды наставник оценил сдержанно.

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"Это было немного парадоксально, потому что второй тайм мы провели лучше первого, но мы проиграли второй и выиграли первый. Сегодняшний результат очень важен для нашей уверенности и развития, но нам еще есть над чем работать", — говорит коуч.

Повезло, что не отстали

Наставник подверг критике начало поединка от своих подопечных. Он считает, что нужно было быть еще активнее. В общем, тренер намекнул, что его команда может играть еще лучше.

"Мы несем угрозу в каждой игре, создаем моменты в каждой игре, но мы были очень сдержанны в начале матча, и нам повезло, что мы не отстали. Голы помогли нам обрести уверенность в своих силах и сыграться. Пока мы не удовлетворены на 100% , но реакция на трудности сегодня была очень хорошей", — заявил Тухель.

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