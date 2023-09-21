Тухель пропустив матч з МЮ та незадоволений перемогою на 100 відсотків

Томас Тухель. Фото: ФК "Баварія"

Головний тренер “Баварії” Томас Тухель пропускав гру проти МЮ через дискваліфікацію. Успіх своєї команди наставник оцінив стримано.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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"Це було трохи парадоксально, тому що другий тайм ми провели краще, ніж перший, але ми програли другий і виграли перший. Сьогоднішній результат дуже важливий для нашої впевненості та розвитку, але нам ще є над чим працювати", — каже коуч.

Пощастило, що не відстали

Наставник розкритикував початок поєдинку від своїх підопічних. Він вважає, що потрібно було бути ще більш активними. Загалом тренер натякнув, що його команда може грати ще краще.

"Ми несемо загрозу в кожній грі, створюємо моменти в кожній грі, але ми були дуже стримані на початку матчу, і нам пощастило, що ми не відстали. Голи допомогли нам набути впевненості у своїх силах і зігратися. Поки ми не задоволені на 100%, але реакція на труднощі сьогодні була дуже хорошою", — заявив Тухель.

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