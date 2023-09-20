Тухель рассказал, как "Бавария" хочет победить "Манчестер Юнайтед"

Томас Тухель недоволен судейством. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал подготовку мюнхенцев к поединку Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед". Немецкий клуб считается фаворитом противостояния.

Тухель объяснил, как его команда будет играть с "красными дьяволами" в интервью официальному сайту "Баварии".

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В пяти стартовых матчах английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" потерпел три поражения. Несмотря на это Томас Тухель уверен, что поединок против английского гранда будет тяжелым. Он предостерег от недооценки соперника и призвал своих подопечных сохранять бдительность до финального свистка.

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Как сыграет "Бавария"

Наставник мюнхенской команды считает, что его подопечным прежде всего стоит опасаться атак соперника, которые ведут за собой Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш и Расмус Хейлунд. Тухель напомнил о том, что "МЮ" сделает все возможное для того, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков.

Игроки "Баварии" празднуют победу. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Лига чемпионов всегда была самым сложным турниром, но вместе с тем и самым приятным соревнованием. Каждый участник способен сыграть гораздо лучше, чем в своих национальных чемпионатах. Мы знаем сильные и слабые стороны "МЮ" и попробуем ими воспользоваться.

Мусиала будет готов сыграть примерно час, но я пока не решил, стоит ли выпускать его на поле в пару с Мюллером. Скорость на флангах и комбинационная игра в центре поля — это наши главные козыри, которые могут принести победу", — рассказал Томас Тухель.

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